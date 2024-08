- Debut, dichiarazione di intenti e messaggio di benvenuto ai tifosi: Reus dimostra forza

Marco Reus aveva già pianificato la sua celebrazione per il primo gol con la maglia della LA Galaxy. Ha dichiarato: "Mi hanno insegnato questo segnale non appena sono arrivato qui, ha un significato importante per i tifosi della Galaxy e per la gente di LA", dopo la sua impressionante presentazione alla sua nuova squadra durante una partita di MLS contro l'Atlanta United. Ha segnato il primo gol del 1-0 grazie a Riqui Puig (76') 14 minuti dopo il suo ingresso a partita in corso, e poi ha fissato il risultato finale di 2-0 (84') contro l'Atlanta. Dopo il suo gol per la squadra vincitrice della Champions League, ha formato le lettere 'L' e 'A' con le mani.

"Sono felice di aver vinto la partita", ha detto Reus. Prima del suo assist per il gol iniziale, la LA Galaxy aveva fallito un rigore e aveva faticato contro l'United nonostante la loro supremazia. L'atmosfera nello stadio e sul campo è cambiata quando Reus, insieme a due dei suoi compagni, è entrato in campo al 62'. "Ero molto emozionato tutto il giorno e non vedevo l'ora di giocare", ha detto Reus. Nonostante fosse al 70-80% di forma fisica, ha promesso di migliorare nelle prossime settimane.

Reus ha ottenuto il suo visto solo giovedì e, di conseguenza, è stato idoneo a giocare. Aveva già firmato un contratto di due anni e mezzo con la LA Galaxy. La sua permanenza con il Borussia Dortmund era terminata dopo un impressionante soggiorno di dodici anni. Stava intraprendendo la sua prima avventura all'estero della sua carriera e si stava adattando rapidamente alla vita a Los Angeles. "A parte il traffico, tutto è fantastico. La gente è calorosa e accogliente, e naturalmente il clima: è un vero piacere quando ti svegli la mattina e c'è il sole. Questo ti fa iniziare la giornata in modo completamente unico."

