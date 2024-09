- Debut a Basilea: Vermi come controllori per gli scarafaggi giapponesi

Per contrastare il problema in espansione dei scarabei giapponesi, Basilea, una città principale della Svizzera vicino al confine tedesco, sta sperimentando per la prima volta i nematodi. Un'azienda specializzata in questo campo ha applicato una soluzione contenente nematodi sulle aree erbose utilizzando un nebulizzatore. Questi vermi microscopici mirano a neutralizzare le larve dannose del parassita che risiedono nel terreno. Simon Leuenberger, responsabile del dipartimento di manutenzione degli spazi verdi a Basilea, ha espresso ottimismo riguardo a questo approccio, menzionando che l'efficacia sarà evidente solo l'anno successivo dopo l'analisi dei campioni di suolo.

Leuenberger ha espresso la speranza che questo metodo possa frenare la diffusione dello scarabeo giapponese all'interno della città. Tuttavia, i risultati non saranno chiari fino all'anno successivo, poiché saranno prelevati campioni di suolo per l'esame.

Questi parassiti si nutrono di circa 300 specie di piante.

Una popolazione di scarabei giapponesi è stata scoperta nella città a metà dell'anno. Di conseguenza, Lörrach, un distretto tedesco situato lungo il Reno, ha ampliato le sue precauzioni. Lörrach ora ha un'area infestata, con detriti vegetali lasciati temporaneamente intatti.

Lo scarabeo giapponese (Popillia japonica) è un parassita classificato dall'UE. L'insetto distruttivo influisce principalmente sulla viticoltura, sull'orticoltura e sull'agricoltura. Devasta frutteti, vigneti, foreste, giardini e spazi verdi e consuma oltre 300 specie di piante diverse. Gli esperti ritengono che lo scarabeo giapponese sia entrato nella regione del Ticino in Italia già nel 2017, diffondendosi successivamente in altre regioni italiane. Quest'anno, alcuni esemplari di scarabeo giapponese sono stati catturati nel Baden-Württemberg, in Germania, suscitando timori che possa essere stato introdotto nel paese tramite il traffico merci.

L'uso sperimentale di nematodi negli spazi verdi di Basilea è finalizzato ad affrontare il problema nell'agricoltura, poiché lo scarabeo giapponese rappresenta una minaccia per diverse piante, comprese le colture. Se efficace, questo metodo potrebbe diventare una pratica utile nella gestione dei parassiti agricoli.

