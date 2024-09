Debate controverse sulle detonazioni dei pager prima del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

Dopo le violente esplosioni dei cercapersone in Libano, il Ministro degli Esteri israeliano è stato affrontato dal Ministro degli Esteri libanese davanti al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, insinuando che Israele si sta trasformando in uno stato canaglia. L'Ambasciatore israeliano all'ONU non esclude la possibilità di futuri attacchi contro Hezbollah e incoraggia il governo di Beirut ad agire contro il terrorismo.

Israele non ha escluso ulteriori attacchi contro la milizia di Hezbollah prima del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. "Non possiamo permettere a Hezbollah di continuare a istigare la violenza. Questi atti vanno contro il diritto internazionale e Israele si difenderà", ha dichiarato l'Ambasciatore israeliano all'ONU Danny Danon davanti al più potente organismo dell-ONU a New York. Ha evidenziato che Hezbollah ha lanciato oltre 8.000 razzi contro Israele dall'attacco terroristico islamico di Hamas un anno fa, causando numerous morti e sfollamenti.

Danon ha accusato il Ministro degli Esteri libanese Abdullah Bou Habib di non aver menzionato Hezbollah nel suo discorso al Consiglio di Sicurezza. "Hai permesso a un'organizzazione terroristica di stabilirsi nel tuo paese, portando alla rovina del tuo popolo. Invece di puntare il dito contro i tuoi pacifici vicini, è ora di contrastare Hezbollah", ha detto il diplomatico.

Danon ha sottolineato che Libano e il suo governo non sono il problema in questo conflitto. Insieme, possono trovare una soluzione. Il vero problema è Hezbollah. Da quando la guerra di Gaza, c'è stato uno scambio quasi quotidiano di fuoco tra Israele e la milizia islamica radicale Hezbollah. Questo costante reciproco bombardamento si è evoluto in una guerra a bassa intensità. Hezbollah, che è finanziata e addestrata dall'Iran, è considerata una potente forza politica in Libano che è sull'orlo del collasso. Sostenendo di rappresentare la solidarietà con l'Islam Hamas a Gaza, Hezbollah è responsabile di una notevole quantità di violenza nella regione.

Il Ministro degli Esteri libanese: Israele è uno stato canaglia

In precedenza, il Ministro degli Esteri libanese Bou Habib aveva messo in guardia il Consiglio di Sicurezza dell'ONU dal rischio di una guerra maggiore. "O questo Consiglio costringe Israele a fermare la sua aggressione", ha detto Bou Habib a New York, "o saremo testimoni silenti dell'imminente esplosione all'orizzonte oggi". Prima che sia troppo tardi, "dovete comprendere che questa esplosione non risparmierà l'Est o l'Ovest e ci spingerà indietro in un'età oscura".

Bou Habib ha accusato Israele di aver orchestrato l'attacco utilizzando cercapersone e dispositivi di comunicazione esplosivi nel suo paese. Il ministro ha mostrato una foto nel consiglio che sembrava mostrare una mano insanguinata con le dita esplose. Ha affermato che migliaia di cercapersone erano state fatte esplodere. Almeno 37 persone sono morte nelle esplosioni dei dispositivi manipolati martedì e mercoledì, secondo le autorità libanesi. Circa 3.000 altri sono rimasti feriti, compresi non solo i membri di Hezbollah ma anche i civili, compresi i bambini.

Il Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani: Possibili crimini di guerra?

Israele non ha ancora riconosciuto la responsabilità degli attacchi. È evidente che Israele sta ignorando il diritto internazionale e umanitario, ha continuato Bou Habib. "Se Israele compie simili atti, tutto ciò che vediamo sono deboli espressioni di rammarico, che incoraggiano Israele a ignorare le risoluzioni internazionali. Nessuna risoluzione internazionale è stata implementata contro Israele dal 1948", ha affermato Bou Habib. Israele è considerato uno stato canaglia.

Il Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Volker Türk, ha equiparato l'uso presunto da parte di Israele di centinaia di cercapersone esplosivi e dispositivi wireless in Libano a un possibile crimine di guerra. "Se l'attaccante non può determinare la compatibilità dell'attacco con i principi vincolanti del diritto internazionale, in particolare i suoi effetti sulla popolazione civile, l'attacco non dovrebbe essere condotto", ha detto Türk al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. "Il diritto umanitario internazionale proibisce l'uso di trappole esplosive sotto forma di oggetti portatili apparentemente innocui specificamente progettati per contenere materiale esplosivo. Terrorizzare la popolazione civile è un crimine di guerra", ha notato Türk.

I paragrafi seguenti si applicheranno alle tensioni in corso tra Israele e Libano, mentre il Ministro degli Esteri libanese accusa Israele di essere uno stato canaglia a causa del loro presunto coinvolgimento nelle violente esplosioni dei cercapersone in Libano. Questa accusa è stata mossa durante una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dove il Ministro degli Esteri e l'Ambasciatore di Israele all'ONU hanno entrambi difeso le azioni del loro paese e incoraggiato il governo di Beirut a contrastare il terrorismo all'interno dei propri confini.

Leggi anche: