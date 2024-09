DAZN annuncia pubblicamente il suo potenziale ritiro dalla Bundesliga.

Nonostante la disputa in corso con la Deutsche Fußball Liga (DFL), il canale digitale dello sport DAZN si aspetta di eliminare le perdite e di diventare redditizio entro la fine del 2024, ha rivelato il CEO Alice Mascia alla rivista "Capital". Entro la seconda metà del prossimo anno, "raggiungeremo il nostro primo semestre redditizio", ha dichiarato Mascia. "Nel 2025, ci aspettiamo di essere redditizi durante tutto l'anno".

Mascia ha celebrato questo come un traguardo importante per l'industria dello sport in Germania. "Stiamo dimostrando che c'è denaro da guadagnare dallo sport dal vivo, nonostante tutti gli scettici", ha detto. Dal suo debutto in Germania nel 2016, l'azienda multimediale internazionale ha trasmesso in diretta le partite della Bundesliga e della Champions League, tra le altre. Durante l'intervista, Mascia ha mantenuto la sua posizione sulle minacce fatte nella disputa con la DFL, attualmente in corso presso l'Istituto tedesco di arbitrato (DIS). In aprile, DAZN aveva minacciato ulteriori azioni legali e un possibile ritiro dalla Bundesliga.

"Non lasciamo nulla di intentato", ha dichiarato Mascia. Questa disputa riguarda il diritto della concorrenza europea, che può essere gestita nei tribunali civili. La possibilità di un ritiro completo dalla Bundesliga rimane aperta. "Siamo un'entità globale, quindi la Bundesliga non è il nostro unico obiettivo", ha aggiunto.

Le tensioni tra DAZN e DFL sono aumentate nell'asta di aprile e una garanzia bancaria. La disputa è sorta quando la DFL ha assegnato il pacchetto di diritti televisivi B, che comprende 196 partite in diretta per le stagioni 2025/26 al 2028/29, al provider pay-TV Sky. DAZN ha accusato la DFL di aver respinto la sua offerta migliore a causa di una richiesta di garanzia bancaria che non poteva essere soddisfatta in 24 ore.

Sono emerse dubbi sulla stabilità finanziaria di DAZN e sull'investitore Len Blavatnik. "Tra i offerenti, nessuno sta crescendo così velocemente e redditiziamente come noi - che è vantaggioso per le leghe e le associazioni con cui collaboriamo", ha spiegato Mascia. "Riguardo a Len Blavatnik: dal lancio di DAZN, ha investito oltre $6 miliardi in diritti, tecnologia e personale. Gli investimenti di Blavatnik hanno notevolmente aumentato il valore dei diritti dei club".

L'asta è stata sospesa dalla DFL dopo l'assegnazione del pacchetto di diritti più grande a Sky. DAZN ha quindi presentato un reclamo all'Istituto tedesco di arbitrato. Mascia ha espresso la sua confusione sulla situazione. "A volte è difficile capire che dobbiamo combattere legalmente non solo per pagare alla DFL più denaro, ma per essere autorizzati a pagarla", ha detto. Una decisione sui loro futuri piani è attesa per martedì prossimo.

