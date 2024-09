DAX supera i 19.000 marchi - Il cambiamento dei tassi di interesse suscita interesse degli investitori

Le banche centrali su entrambi i lati dell'Oceano Atlantico stanno arretrando dalle loro politiche dei tassi di interesse elevati. La Banca centrale europea (BCE) ha allentato le sue restrizioni monetarie due volte e ora la Federal Reserve (Fed) si è unita alla tendenza con un significativo ribaltamento. Questo cambiamento di politica ha causato un notevole trambusto sui mercati azionari, con il Dax che ha superato il suo precedente picco di 19.000 punti.

Gli investitori hanno interpretato la diminuzione dei tassi di interesse come un invito a tuffarsi nei mercati azionari. L'indice Dax della Germania ha superato per la prima volta il suo precedente traguardo di 19.000 punti. La Federal Reserve degli Stati Uniti ha guidato questo movimento di riduzione dei tassi il giorno precedente e ha anche intenzione di rendere la sua politica monetaria ancora meno restrittiva. D'altra parte, la BCE aveva attuato la sua inversione di tasso nel mese di giugno durante la sua ultima riunione e ha deciso di abbassare ulteriormente i tassi chiave.

Tuttavia, alcuni trader sono preoccupati per la vicinanza del Dax al segno dei 19.000 punti. Citano la scadenza importante delle opzioni e dei futures di settembre venerdì, che è uno dei momenti più influenti dell'anno sui mercati internazionali dei futures. "È normale cercare di superare i numeri tondi in giorni come questi", commenta un trader di opzioni. Tali tentativi possono temporaneamente spingere i segni al di sopra dei loro livelli attuali, ma alla fine l'entusiasmo per l'acquisto potrebbe diminuire: "Soltanto nelle settimane successive potremo capire se ci sono acquisti a lungo termine genuini qui".

Seguiranno presto aggiornamenti

I cambiamenti nei tassi di interesse, in particolare la riduzione della Fed, hanno spinto gli investitori a esplorare i mercati azionari con maggiore interesse. Nonostante la vicinanza del Dax ai 19.000 punti, alcuni trader sono incerti se l'aumento rappresenti un interesse a lungo termine genuino o solo tentativi a breve termine di superare i numeri tondi.

Leggi anche: