Dax continua a scendere sempre più sotto il record.

Il Dax Si Tuffa In Bassa Post-Peak. In un panorama globale smorzato, l'ormai noto indice tedesco ha concluso la sua sessione di martedì con un calo del 0.83%, fissandosi a 18,591.85 punti. Il MDax delle medie imprese ha seguito l'esempio, scendendo dello 0.43% a 25,296.83 punti.

All'inizio di questa settimana, il Dax si è avvicinato a un storico limite di 19,000 punti ma è arretrato solo di pochi passi. Gli analisti del mercato sono attualmente concentrati sui dati economici, in particolare quelli degli Stati Uniti, e le conseguenze per la politica monetaria della Federal Reserve.

Si stanno diffondendo voci di una possibile recessione. Il prossimo rapporto mensile sul lavoro degli Stati Uniti, in programma per venerdì, è ora al centro dell'attenzione. Questi dati sono probabili per plasmare le aspettative riguardo a una possibile riduzione del tasso di interesse da parte della Fed. Fino ad allora, sembra che gli investitori stiano scegliendo la cautela, riluttanti a correre rischi consistenti.

Tradizionalmente, settembre presenta sfide per i mercati finanziari. Tuttavia, gli analisti tecnici di Index-Radar consigliano di non leggere troppo nel recente calo. "Dopo il forte aumento di agosto, molti indici avevano raggiunto i massimi storici e si erano surriscaldati tecnicamente. La corrente presa di profitto potrebbe essere vista come una comune tempesta estiva."

Il mercato azionario, in particolare il Dax e il MDax, è stato influenzato dai dati economici e dai possibili cambiamenti della politica monetaria della Federal Reserve degli Stati Uniti. Gli investitori, a causa delle voci di una possibile recessione e dei prossimi dati economici, stanno optando per la cautela e sono riluttanti a correre rischi significativi nel mercato azionario.

