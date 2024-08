David Copperfield ha lasciato il lussuoso attico senza controllo.

Muffa, Sporcizia e Danni: L'Appartamento di New York del Magico delle Stelle David Copperfield Non È Attualmente Magico. Anzi, il 67-Enne Ha un Processo da Affrontare.

Si è tagliato a metà, ha attraversato la Grande Muraglia cinese e ha fatto scomparire la Statua della Libertà. Negli anni '80, milioni di persone sono rimaste stupite dalle spettacolari illusioni di David Copperfield nei vari special televisivi. Tuttavia, nessun "Abracadabra" o "Alakazam" sembra aver aiutato il mago, che è diventato una superstar grazie alle sue apparizioni televisive, con le faccende domestiche.

L'appartamento da 7 milioni di dollari di Copperfield nel lussuoso complesso "The Galleria" di New York è completamente trascurato. "The Independent" riferisce che il penthouse è in uno stato così pietoso che gli esperti temono che la muffa e il degrado possano diffondersi agli appartamenti sottostanti, mettendo a rischio l'integrità strutturale dell'intero edificio.

Questo è emerso in una causa legale presentata martedì dai proprietari di "The Galleria". In essa, il 67enne Copperfield, il mago più pagato al mondo, viene accusato di aver causato danni per circa 3 milioni di dollari (circa 2,7 milioni di euro). Non solo al suo "ex lussuoso appartamento a più piani", ma anche a quelli degli altri inquilini. Oltre al degrado visibile dell'ex lussuoso appartamento, i querelanti temono anche potenziali pericoli per la salute degli altri residenti.

Copperfield Avrebbe Lasciato l'Appartamento "Devastato"

Le foto presentate in tribunale mostrano tappeti macchiati, danni causati dall'acqua, sporcizia e muffa nelle stanze e nel bagno dell'appartamento. Copperfield, che non vive nell'appartamento da tempo ma lo possiede ancora, avrebbe lasciato l'appartamento "devastato" e in uno stato "ripugnante", secondo la causa legale. Copperfield, che un tempo frequentava la supermodella Claudia Schiffer, sarebbe restio ad ammettere le conseguenze delle sue azioni e nega ogni responsabilità per i danni causati all'edificio e ai suoi ex vicini.

Joshua Stricoff, l'avvocato che ha presentato la causa legale per conto di "The Galleria", ha detto a "The Independent" che le immagini parlano più delle parole. Secondo lui, le foto dell'appartamento completamente trascurato e sporco parlano da sole e non necessitano di ulteriori spiegazioni.

La causa legale sostiene che David Copperfield, inquilino del penthouse, ha trascurato la proprietà, causando danni per milioni di dollari. L'arrivo degli esperti ha rivelato potenziali problemi di muffa e degrado, che rappresentano una minaccia per la salute degli altri inquilini e l'integrità strutturale dell'edificio.

