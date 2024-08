- David affronta quattro giganti

Il contest per il trofeo di vela più desiderato del mondo ha inizio. La partenza è prevista per giovedì, con cinque squadre che partiranno da Barcellona per stabilire chi si scontrerà con i detentori del titolo in carica, la Nuova Zelanda, nella 37ª America's Cup - la più antica competizione di vela del mondo.

In questa edizione, i campioni in carica parteciperanno alle fasi iniziali della Coppa Louis Vuitton, senza accumulare punti. Questa decisione è stata presa d'accordo tra i neozelandesi e i contendenti, poiché in questa edizione della Coppa è consentito solo un singolo AC75 avanzato per squadra. Senza questo accordo, i neozelandesi non avrebbero avuto la possibilità di condurre test comparativi con un'imbarcazione equivalente fino all'inizio della finale della Coppa, che si terrà sei settimane dopo.

Un investimento di oltre 100 milioni di euro

I cinque contendenti includono Team Ineos Britannia guidato dal quattro volte campione olimpico Sir Ben Ainslie, il team italiano Luna Rossa Prada Pirelli di Patrizio Bertelli, il team statunitense NYYC American Magic, il team svizzero Alinghi Red Bull Racing recentemente formato da Ernesto Bertarelli e il team francese Orient Express Racing.

L'"Orient Express" si confronta con i giganti, con il leader tedesco-francese Stephan Kandler e il co-direttore Bruno Dubois che affrontano un svantaggio finanziario. I forti team contendenti funzionano con budget che superano i 100 milioni di euro. Kandler afferma: "Probabilmente abbiamo metà del budget dei neozelandesi e un terzo degli altri".

Despite the budget deficit, Kandler remains optimistic. The 54-year-old, born in Munich, is the driving force behind this late-entry campaign. The French have capitalized on an unusual Cup rule, buying a completed design package from the New Zealanders and enhancing their boat independently.

However, in the last preliminary regatta, the "Orient Express" was unable to surpass sixth and last place. Despite this, Kandler remains optimistic on the eve of Thursday's commencement: "The preliminary regatta provided an excellent opportunity for the Orient Express Racing Team to improve. We've seen that all the teams have narrowed the gap between them more than ever before."

