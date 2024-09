Dave prova la gioia di essere padre.

Tipicamente, le celebrità annunciano l'arrivo dei loro figli con entusiasmo e orgoglio. Tuttavia, l'annuncio del cantante dei Foo Fighters, Dave Grohl, sembra un po' smorzato. La madre del neonato non è la sua compagna a lungo termine, Jordyn Blum.

Dave Grohl, ex dei Nirvana e attuale leader dei Foo Fighters, ha accolto un nuovo figlio nella sua vita. Purtroppo, Jordyn, sua moglie di 21 anni e madre delle loro tre figlie di 18, 15 e 10 anni, non è la madre del bambino. In un recente post su Instagram, il 55enne ha condiviso: "Sono diventato padre di recente di una nuova figlia, che amerò e supporterò. È nata fuori dal matrimonio".

Grohl ha sottolineato il suo amore per la sua famiglia, nonostante la situazione, e ha espresso l'intenzione di riguadagnare la loro fiducia e ottenere il loro perdono. Ha ringraziato tutti per la loro comprensione e rispetto per le parti coinvolte. In modo insolito, la sezione dei commenti del suo post su Instagram è inaccessibile. La sua gestione non ha fornito ulteriori dettagli.

Grohl ha sposato Jordyn Blum, una produttrice televisiva e cinematografica di successo e ex modella, nel 2003. In precedenza, dal 1994 al 1997, è stato sposato con la fotografa Jennifer Leigh Youngblood, citando l'infedeltà come un fattore contribuente per il loro divorzio.

Formatisi nel 1994, i Foo Fighters hanno guadagnato popolarità dopo la morte del frontman dei Nirvana, Kurt Cobain. Il loro batterista di lunga data e amico stretto, Taylor Hawkins, è tragicamente morto durante un tour in Sud America nel 2022. Successivamente, il gruppo ha pubblicato il loro undicesimo album in studio, intitolato "But Here We Are", nel 2023, affrontando le loro lotte personali e sfide.

Grohl ha espresso il suo affetto per 'Il mondo dello spettacolo', manifestando il desiderio di esibirsi di nuovo con i Foo Fighters, nonostante gli eventi recenti. In un'intervista separata, ha condiviso la sua eccitazione per la possibilità di collaborare con alcuni dei suoi artisti preferiti nella scena musicale.

