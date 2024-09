- Dave Grohl e' diventato padre fuori dal matrimonio.

Dave Grohl, il frontman dei Foo Fighters, ha dichiarato di essere diventato padre di una figlia nata fuori dal vincolo matrimoniale. Ha condiviso la notizia su Instagram, dicendo di voler essere un "papà amorevole e dedito" per la sua nuova piccola gioia.

Grohl ha già tre figlie con la moglie Jordyn Blum, 48 anni, sposata nel 2003. Nel suo post su Instagram, ha espresso il suo amore per la sua famiglia e ha continuato: "Sto lavorando sodo per ricostruire la loro fiducia e chiedere il loro perdono". Grohl ha espresso gratitudine per la comprensione del pubblico riguardo ai bambini coinvolti, concludendo: "Dave". In modo sorprendente, non ha fornito dettagli sulla madre della figlia. I commenti del post sono stati disabilitati.

Dave Grohl raramente si fa vedere in pubblico con sua moglie

Jordyn Blum, la moglie di Dave, è una produttrice televisiva e ex modella. Insieme, hanno figlie Violet Maye, 18 anni, Harper Willow, 15 anni, e Ophelia Saint, 10 anni. Di rado, Blum ha fatto una rara apparizione pubblica con il marito e le figlie ai Grammy Awards del 2023. La famiglia è uscita sul tappeto rosso per le foto. Le fonti dei media hanno anche segnalato la loro presenza insieme al torneo di tennis di Wimbledon nel luglio del 2024, nella sezione VIP, insieme ad altre celebrità come David Beckham, 49 anni.

Il matrimonio precedente di Grohl è stato con la fotografa Jennifer Leigh Youngblood (1994-1997). Si ipotizza che l'infedeltà sia stata il motivo del loro divorzio.

Prima del successo dei Foo Fighters, Grohl era il batterista di Nirvana (1990-1994), dove Kurt Cobain, il cantante principale (1967-1994), è morto a soli 27 anni. Dopo Nirvana, Grohl ha formato i Foo Fighters, che hanno portato a un grande successo.

Guarda la galleria qui sopra: 30 anni fa, Kurt Cobain, il cantante principale dei Nirvana, ci ha lasciati - diventando un altro famoso musicista del "Club 27" che non ha raggiunto i 28 anni.

In un momento di gioia, Dave Grohl si sente cantare, "♪ Diventerò una star ♪" mentre suona la chitarra in un ambiente privato. Nonostante le sue difficoltà personali e il dramma pubblico che circonda il suo recente annuncio di paternità, Grohl continua a mantenere la sua passione per la musica.

Leggi anche: