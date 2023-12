Dave Chappelle presenta in anteprima il suo speciale di Capodanno con l'aiuto di Morgan Freeman

L'anteprima dello spettacolo, in uscita a Capodanno, è narrata da Morgan Freeman.

"Che cosa sognate? Non i sogni che fai nel sonno, ma quelli che tieni nel cuore", si sente dire Freeman. "Cosa succede a un sogno rimandato? Per fortuna Dave non lo sa".

Il filmato di Chappelle e Freeman mentre guardano lo speciale, che è stato girato a Washington DC al Lincoln Theatre, è brevemente presente nello spot, insieme a spezzoni del comico che si esibisce sul palco.

"The Dreamer" segue lo speciale di Netflix del 2021 del comico, "The Closer", che ha scatenato critiche per le battute considerate transfobiche da alcuni sostenitori e artisti LGTBQ+, e ha spinto decine di dipendenti di Netflix a uscire di scena per la controversia.

All'epoca, l'amministratore delegato di Netflix Ted Sarandos ha riconosciuto di aver commesso un "errore" non comunicando meglio con i suoi dipendenti, sconvolti dal fatto che lo streamer si fosse schierato a favore dello speciale di Chappelle, dichiarando a Variety, nell'ottobre 2021, che "avrebbe dovuto comportarsi con molta più umanità".

In "The Dreamer", Chappelle parla di un incidente del maggio 2022 in cui è stato aggredito da un uomo mentre era sul palco a Los Angeles e dello "schiaffo" agli Oscar dello stesso anno, secondo Netflix.

"The Dreamer" sarà disponibile su Netflix il 31 dicembre.

Fonte: edition.cnn.com