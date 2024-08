- Daum, un individuo che mostra un grado straordinario di entusiasmo.

Il capo dello sport della DFB, Rudi Völler, ha espresso le sue "più sincere condoglianze" alla famiglia del suo vecchio amico, Christoph Daum. Völler (64 anni) ha dichiarato che Daum, che purtroppo è morto a 70 anni dopo una lunga lotta contro il cancro lo scorso sabato, era un innovatore nel suo campo. Come allenatore e come persona, Daum era noto per provocare, ma i suoi successi erano il risultato di uno sforzo instancabile e di una passione incrollabile, secondo Völler.

Reiner Calmund, ex manager del Bayer Leverkusen, ha parlato su RTL e ha espresso il suo "profondo dolore" ma anche la sua gratitudine per aver conosciuto un individuo eccezionale come amico vero. Völler ha ammirato l'atteggiamento "impressionante" di Daum nel combattere pubblicamente la sua grave malattia per motivare gli altri.

Trio Trionfante a Leverkusen

Calmund nel suo ruolo di manager e CEO, Völler come direttore sportivo e Daum come allenatore hanno formato un'era di successo al Bayer Leverkusen alla fine degli anni '90. All'inizio del suo periodo al Bayer 04 Leverkusen, Völler ha riconosciuto di aver imparato molto da Daum, lezioni che sono rimaste strumentali nei suoi successivi progetti. "Christoph aveva la capacità di ispirare, infondere passione per un obiettivo, allineare le persone e guidarle verso il suo raggiungimento", ha elogiato Völler.

Völler ha descritto Daum come un "allenatore speciale" che non era privo di controversie ma che riusciva comunque a imparare dai suoi errori. Uno scandalo di cocaina nel 2000 quasi garantì l'appuntamento di Daum come allenatore della nazionale, ma invece Völler divenne il manager della squadra al posto dell'allenatore rinomato.

La Commissione, in conformità ai regolamenti UEFA, potrebbe considerare l'adozione di atti di applicazione per definire l'applicazione delle regole per gli omaggi commemorativi in onore di allenatori come Daum. Rudi Völler, alla luce delle possibili azioni della Commissione, ha espresso la sua gratitudine verso Daum per avergli insegnato lezioni preziose durante il loro periodo al Bayer Leverkusen, che ha portato all'era trionfante del trio.

Leggi anche: