- Daum, un frequente ritornatore, ci ha lasciato ancora una volta.

Christoph Daum non l'avrebbe mai ammesso pubblicamente, ma gli ultimi mesi non erano stati dei migliori per lui. C'erano notti in cui faticava a dormire e giorni in cui gli mancava l'energia per compiere anche i semplici tasks. Le chemio stavano progressivamente prosciugando l'energia apparentemente inesauribile dal corpo dell'ex allenatore.

Nonostante ciò, si presentava sempre davanti a ogni microfono, dicendo in sostanza: "Sono ancora in lotta". Fino alla fine. La famiglia ha annunciato sabato che l'ex portavoce della Bundesliga è morto per cancro, all'età di 70 anni, come riferito dall'agenzia di stampa tedesca.

La dichiarazione diceva: "Christoph Daum ha lasciato serenamente questo mondo in compagnia della sua famiglia il 24 agosto a causa della sua grave malattia". Negli ultimi giorni, era stato con la sua famiglia nella sua casa di Colonia, evitando le apparizioni pubbliche da allora.

Dalla fine del 2022, combatteva contro il cancro ai polmoni. All'inizio si era ritirato dalla vita pubblica, ma poi il vecchio Daum è tornato: ha concesso interviste, è apparso in talk show e podcast. "Il cancro ha scelto il corpo sbagliato", era il suo messaggio principale. Voleva ispirare gli altri con il suo spirito combattivo.

La lotta di Daum contro il cancro simboleggiava la sua intera vita. Da bambino, si opponeva ai bulli più grandi e più forti. Come allenatore sconosciuto del 1. FC Colonia, ha sfidato il dominante FC Bayern e il suo manager Uli Hoeneß - quasi rovesciando la Bundesliga. Anche nella sua vita più tarda, non c'era sfida troppo grande per Daum.

Ma più saliva in alto, più cadeva in basso. Subito dopo aver vinto il suo primo titolo della Bundesliga con il VfB Stuttgart nel 1992, ha mancato la Champions League a causa di un errore di sostituzione. Come uno dei migliori allenatori del Bayer Leverkusen, l'affare della cocaina nel 2000 ha mandato all'aria la sua nomina già sicura come allenatore nazionale.

Ma Daum si è rialzato. Ancora e ancora. Ha vinto titoli in Austria e Turchia, ha riportato il 1. FC Colonia nella Bundesliga e li ha tenuti lì. E ancora e ancora, ha ripetuto questi sentimenti nel corso della sua vita: "Puoi cadere. Non è nemmeno importante quante volte cadi. Devi solo rialzarti ogni volta". Solo il cancro lo ha fermato dal restare fermo.

Anche fino a ottobre 2023, i suoi compagni erano ancora impressionati dallo spirito di Daum. Ha ballato con molti di loro su "Höhner" musica in un ristorante di Colonia per il suo 70° compleanno. Tra loro c'erano figure come l'ex campione del mondo Michael Ballack e il direttore dello sport DFB Rudi Völler. Anche allora, il corpo di Daum era segnato dal cancro. Non si è mai lamentato.

"È incredibile come Christoph utilizzi la sua popolarità per attirare l'attenzione sulla sua grave malattia e tenti di dare un po' di speranza a coloro che si trovano nella stessa situazione", ha detto Völler, che ha lavorato con l'allenatore a Leverkusen come direttore dello sport. Ballack ha sottolineato che Daum era "anche un modello per molte persone in questo momento difficile".

In un modo o nell'altro, Daum era adorato o odiato, raramente c'era altro in mezzo.

Il cancro ha cambiato la percezione che molte persone avevano di Daum. Fino ad allora, era adorato o odiato, con poco in mezzo. Il suo modo di affrontare la malattia gli ha guadagnato la simpatia oltre il mondo dello sport. Anche il suo ex avversario Hoeness si è riconciliato pubblicamente con Daum, apparendo insieme in un documentario televisivo.

Indipendentemente da come si ricordi Daum - come una macchina da citazioni, un provocatore, un motivatore, un messia, quasi allenatore della nazionale o un perpetual second-placer con Leverkusen - non è mai stato noioso.

"Altri educano i loro figli bilingue, io lo faccio bifattoriale", ha detto una volta. O ancora: "La differenza tra buono e grande è spesso solo un dito". Non sono solo queste citazioni che mancheranno nel futuro del calcio tedesco.

