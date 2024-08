- Dato il contesto, ecco una versione parafrasata:

Il calciatore slovacco Dominik Javorcek si unisce a Holstein Kiel in prestito. La squadra ha annunciato questo poco prima della scadenza delle trattative e un giorno prima della loro partita casalinga di Bundesliga inaugurale. Il difensore di 21 anni può vantare 79 presenze in competizioni per la squadra slovacca di élite MSK Zilina e ha anche indossato la maglia della Slovacchia Under 21 in 15 occasioni. Questo weekend (15:30/Sky), i novizi della Bundesliga del Nord si sfideranno contro il VfL Wolfsburg nel loro stadio casalingo.

Il nuovo acquisto in prestito di Holstein Kiel, Dominik Javorcek, arriva dalla squadra slovacca di élite MSK Zilina. Nonostante abbia firmato durante la finestra di trasferimento della Bundesliga, non potrà debuttare contro il VfL Wolfsburg, poiché la partita di Bundesliga tedesca è prevista per questo weekend.

