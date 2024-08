Dati protetti - inizia l'indagine sul disastro aereo

Tutti i registri tecnici dell'aereo precipitato in Brasile sono stati messi al sicuro. Stanno ora essere valutati dagli investigatori. Finora ci sono solo speculazioni sulla causa dell'incidente. Le lamentele dei passeggeri per un volo del giorno prima sono in corso di indagine.

Dopo che un aereo di linea è precipitato in Brasile, gli investigatori sono riusciti a recuperare tutti i contenuti del registratore di dati di volo e del registratore vocale. "Abbiamo ottenuto con successo il 100% delle informazioni vocali e di dati registrate nei momenti precedenti a questo tragico evento," ha dichiarato Marcelo Moreno, a capo del Centro per l'Investigazione e la Prevenzione degli Incidenti Aeronautici (Cenipa), ai rappresentanti dei media. Tutti i 62 persone a bordo sono morte nell'incidente vicino alla metropoli brasiliana di São Paulo.

"I dati sono stati raccolti e validati, e ora stiamo aspettando che i nostri investigatori inizino a convertire questa vasta quantità di dati in informazioni utili per la società," ha detto Moreno. Entrambi i dispositivi - ciascuno chiamato scatola nera - sono stati portati al laboratorio del Cenipa nella capitale, Brasília, sabato per l'analisi dei dati.

Inoltre, entrambi i motori dell'aeromobile stanno essere analizzati a São Paulo per determinare se funzionavano a pieno regime al momento dello schianto, è stato riferito. Il rapporto preliminare di indagine verrà presentato entro 30 giorni.

Tutti i corpi recuperati

L'aeromobile, operato dalla compagnia aerea VoePass, era un ATR 72 turboprop passeggeri che è precipitato in un'area residenziale del piccolo paese di Vinhedo nel pomeriggio del venerdì (ora locale) mentre si avvicinava a São Paulo. Tutti i 58 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio sono morti, senza feriti a terra. I dati della piattaforma Flightradar 24 suggeriscono che l'aeromobile è precipitato di quasi 4.000 metri in meno di un minuto. Le riprese video mostrano l'aeromobile che girava in aria prima di schiantarsi nel cortile di una residenza e esplodere.

Entro la sera di sabato (ora locale), circa 30 ore dopo l'incidente, tutti i corpi erano stati recuperati, secondo i vigili del fuoco. Tra le vittime c'erano un padre e sua figlia di tre anni che viaggiavano insieme per festeggiare la Festa del Papà, che si celebra in Brasile la domenica, nonché medici, uomini d'affari e professori. "Non ho più nulla, non ho vita," ha detto la madre di una delle vittime, secondo "O Globo". I media segnalano che ci sono truffatori che approfittano della situazione fingendosi parenti delle vittime per chiedere donazioni online.

Avvertimenti di ghiaccio sul luogo dello schianto

Il direttore del Cenipa ha detto che sia i fattori ambientali che tecnici, nonché eventuali errori umani, sono in corso di indagine. I rapporti meteorologici per il momento dell'incidente suggeriscono turbolenza, temporali e ghiaccio nella zona, secondo Flightradar 24.

Gli esperti stanno indagando la possibilità della formazione di ghiaccio sulle ali, che potrebbe trasformare un aeromobile in "una pietra senza portanza," come riferito dal portale di notizie brasiliano UOL. C'era un avvertimento di ghiaccio sul luogo dello schianto. Il CEO di VoePass, Eduardo Busch, non ha escluso la possibilità che il ghiaccio si fosse accumulato sulle ali.

I piloti erano esperti e l'aeromobile era operativo con i sistemi funzionanti al momento del decollo. "L'aeromobile era al 100% operativo al momento della partenza," ha detto Busch. Altri esperti suggeriscono che potrebbero esserci stati più fattori che hanno contribuito allo schianto.

Un giorno prima dell'incidente, si dice che lo stesso aeromobile fosse stato su un percorso diverso dove i passeggeri si sono lamentati di problemi con l'aria condizionata. Il pubblico ministero ha annunciato, secondo "G1", che indagherà sulla responsabilità della compagnia aerea.

Un Ricordo Cupo del 2007

Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato un periodo di tre giorni di lutto nazionale. L'incidente è stato segnalato come uno dei più letali nella storia dell'aviazione brasiliana. Nel 2007, un aereo della compagnia aerea TAM è uscito dalla pista dell'aeroporto di Congonhas a São Paulo e si è schiantato in una stazione di servizio, uccidendo 199 persone.

Molti ricordano anche lo schianto del 28 novembre 2016, quando un aereo che trasportava il club di calcio brasiliano Chapecoense si è schiantato mentre si dirigeva verso Medellín per la finale della Copa Sudamericana in Colombia. Sono morte 71 persone, tra cui quasi tutti i giocatori, lo staff, gli allenatori e i giornalisti accompagnatori. Sei passeggeri sono sopravvissuti.

L'aeromobile coinvolto nell'incidente di venerdì era un turboprop passeggeri ATR 72, operato dal consorzio franco-italiano Avions de Transport Régional. Gennaio 2023, 72 persone, comprese 4 membri dell'equipaggio, sono morte quando un ATR 72-500 si è schiantato durante il tentativo di atterraggio all'aeroporto di Pokhara in Nepal.

