Se siete tifosi dei Cincinnati Bengals, immagino che non siate particolarmente entusiasti in questo momento. I tifosi dei Carolina Panthers e dei New York Giants si trovano in una situazione simile.

Entriamo nel vivo di cinque cose da tenere d'occhio in vista della seconda settimana della stagione NFL.

Tyreek Hill e i Dolphins si confrontano con i Bills

Nonostante essere stato ammanettato, trattenuto e fatto sdraiare dalle forze dell'ordine, Tyreek Hill ha messo in scena una prestazione impressionante contro i Jacksonville Jaguars. Il ricevitore dei Miami Dolphins ha fatto registrare sette ricezioni per 130 yard e un touchdown, completa di una "celebrazione con le manette".

Questa settimana non è stata certo normale per la squadra. Diversi giocatori, inclusi il quarterback titolare Tua Tagovailoa, hanno lottato con gli eventi della domenica scorsa. Tagovailoa ha condiviso le sue emozioni durante una conferenza stampa del martedì, mentre guardava il video dell'arresto di Hill, che lo ha lasciato "emotivo".

Durante una conferenza stampa del mercoledì, Hill ha ammesso di avere rimorsi per le sue azioni durante l'arresto, ma ha chiesto che l'agente coinvolto venga rimosso dalle forze dell'ordine. Nel frattempo, i Dolphins devono concentrarsi rapidamente per un confronto del giovedì sera in casa contro i Buffalo Bills, uno scontro cruciale nella divisione AFC Est contro il quarterback Josh Allen.

Hill ha confermato di essere riuscito a separare la sua preparazione per la partita dall'arresto, dichiarando: "Non mescolerò le due cose. Non mi inginocchierò. Non chiederò di smantellare la polizia. Non protesterò... Il football è la mia terapia - è così che mi allontano da molte cose. È così che mi separo dai traumi del mio passato."

Scontro tra quarterback: Burrow vs. Mahomes

I Bengals hanno avuto un inizio deludente contro i New England Patriots dopo l'era Belichick nella settimana 1, eliminando molti partecipanti ai pool di eliminazione. Ora, devono affrontare la sfida di raggiungere il Arrowhead Stadium per affrontare Patrick Mahomes e i Kansas City Chiefs.

Joe Burrow è uno dei pochi quarterback con un record vincente contro Mahomes (3-1), ma i Bengals sono caduti di fronte ai Chiefs nell'ultimo confronto durante i playoff del 2023.

Despite Burrow's injury issues towards the end of last season, the 27-year-old downplayed any concerns during his Wednesday press conference, stating, "It feels great, feels better this week than it did last week, than it did the week before, so it's continuing to do better."

The Bengals will be keen to avoid starting 0-2, but the Chiefs are not one to take losses lightly, especially when an opponent dubs their stadium "Burrowhead." Plus, the presence of Taylor Swift at the game often benefits the Chiefs – they've won 10 out of 13 games when she's been in attendance.

Troverà Tom Brady il suo ritmo nel broadcasting?

Il debutto di Tom Brady nel box del commentatore ha ricevuto recensioni miste. Tuttavia, considerando che Brady ha avuto successo in ogni impresa che ha intrapreso (sette Super Bowl, per esempio?), è solo questione di tempo prima che eccella in questo nuovo campo.

Brady e la sua squadra di commentatori saliranno sul palco del Texas per il gioco dei Dallas Cowboys contro i New Orleans Saints.

La settimana 1 ha dato ai fan un assaggio di ciò che arriverà nel Football della domenica sera. Caleb Williams, la scelta numero uno assoluta, si scontrerà con CJ Stroud, il rookie offensivo dell'anno in carica, a Houston.

Entrambe le squadre sono entrate nella settimana 1 con grandi aspettative - alcuni prevedevano che i Texans avrebbero portato a casa il campionato - e entrambe le squadre se ne sono andate con vittorie nei loro primi giochi. I Texans hanno ottenuto una vittoria per 29-27 sui Indianapolis Colts, mentre i Bears hanno superato i Tennessee Titans 24-17 con un ritorno drammatico.

Williams è sopravvissuto a una settimana 1 turbolenta, ma una solida prestazione contro l'offensiva dei Texans sarà essenziale per tenere i Bears in corsa.

Dopo il ritorno dal Brasile, i Philadelphia Eagles affronteranno gli Atlanta Falcons nella Monday Night Football. Il nuovo running back Saquon Barkley ha messo in scena uno spettacolo con 132 yard da corsa e tre touchdown nella vittoria della settimana 1 degli Eagles sui Green Bay Packers.

Mentre i Falcons hanno lottato nel loro incontro della settimana 1 contro i Pittsburgh Steelers, l'arrivo del quarterback Kirk Cousins non ha portato l'aumento di produzione offensiva previsto - i Falcons hanno ottenuto solo 226 yard offensive, piazzandosi quartultimi nella settimana 1, dopo Bengals, Panthers e Bears. Ma con una settimana alle spalle e Cousins completamente integrato nel piano di gioco dei Falcons, i fan si aspettano una prestazione più muscolosa questa volta.

Se i Falcons perdono questa partita, potrebbero trovarsi a guardare un record di 0-3, con Mahomes e la sua potente squadra dei Chiefs che incombono nella settimana 3.

