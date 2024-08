- Data di scadenza per le offerte: determinazione per quanto riguarda Fichtelberg House fino al 2024

Il distretto di Erzgebirgskreis sta accelerando il processo per promuovere la casa Fichtelberg, molto richiesta tra i viaggiatori. Il consiglio distrettuale intende finalizzare la vendita quest'anno, come comunicato all'agenzia di stampa tedesca su richiesta. I dettagli come il reddito previsto e il numero di offerte ricevute rimangono nascosti, anche dopo la scadenza. La scadenza è fissata per le 14:00 del giovedì. Fino ad allora, gli acquirenti potenziali possono presentare le loro proposte d'acquisto per la proprietà, comprese le terre, sulla vetta più alta della Sassonia.

Il distretto ha avviato una strategia di vendita in primavera per la proprietà. La motivazione è l'enorme investimento richiesto, che il distretto non vuole affrontare da solo. La casa Fichtelberg ospita un hotel e un ristorante, ma la proprietà in vendita comprende anche l'intera terra circostante. Recentemente, il consiglio comunale di Oberwiesenthal si è opposto a questo e ha incoraggiato il distretto a mantenere aree critiche sulla piattaforma sotto gestione pubblica.

Punto caldo per sci e trekking

"I commenti del consiglio comunale di Kurort Oberwiesenthal verranno valutati dal distretto insieme ai suoi comitati in futuro," ha dichiarato l'amministrazione distrettuale su richiesta. La decisione finale sulla vendita della casa Fichtelberg spetta al consiglio distrettuale, che si prefigge di prendere una decisione entro la fine dell'anno. Lo Stato libero di Sassonia ha un'opzione di prelazione, ma il Ministero delle Finanze l'ha già rinunciata.

Il Fichtelberg, con la più grande area sciistica della Sassonia, attira centinaia di migliaia di turisti ogni anno. Essi apprezzano la regione non solo in inverno, ma anche in estate, che offre trekking, mountain bike, equitazione, una zip line e una pista da slittino estiva. Il vecchio impianto di risalita, che trasporta i visitatori alla vetta di 1.215 metri, è un sito iconico. Quest'anno, l'impianto di risalita celebra il suo centenario.

