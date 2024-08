Data delle elezioni previste per la Turingia

Il D-Day si avvicina: chi dominerà la Turingia?

Il 1º settembre, il futuro della Turingia, uno stato tedesco con circa 2,1 milioni di residenti, è in bilico. La domanda principale è: il AfD, guidato da Björn Höcke, diventerà la forza più influente nella Turingia?

Gli spostamenti politici nello Stato libero della Turingia: oltre 1,66 milioni di cittadini sono chiamati a ridistribuire i poteri e le maggioranze nel parlamento di Erfurt. Queste elezioni potrebbero potenzialmente ridefinire il panorama politico della Turingia.

Negli ultimi mesi, il AfD ha mostrato risultati impressionanti nei sondaggi in Turingia, spesso in testa di un ampio margine. Björn Höcke, candidato principale del AfD, ha buone possibilità di diventare la forza più forte della Turingia, con la sua filiale regionale etichettata come "estremamente di destra" dai sondaggi. La CDU della Turingia è attualmente prevista per finire seconda, con l'APB "Alleanza per il Progresso e il Rinnovamento" guidata da Sahra Wagenknecht al terzo posto.

Nota: le infografiche integrate mostrano i risultati dei sondaggi più recenti fino al giorno delle elezioni e saranno aggiornate regolarmente.

I partiti in carica sono attesi a subire pesanti perdite. La Sinistra della Turingia, attualmente detentrice della carica di Ministro-Presidente nel governo di coalizione rosso-rosso-verde, è in sondaggio tra l'11 e il 16 percento, un calo significativo rispetto alle elezioni del 2019.

L'SPD della Turingia potrebbe anche affrontare un grave passo indietro. Dal 2014, l'SPD è stato un partner junior del governo, insieme alla Sinistra e ai Verdi. Negli ultimi sondaggi, l'SPD è tra il sei e il nove percento. Alle elezioni statali del 2019, l'SPD ha ricevuto l'8,2 percento dei voti di seconda preferenza. Il candidato principale dell'SPD, Georg Maier, mira ad aiutare la Turingia "a ottenere un governo democratico di maggioranza".

I Verdi, anch'essi parte del governo della Turingia, sono sorprendentemente in basso nei sondaggi e potrebbero non riuscire a ottenere un posto nel parlamento di Erfurt questa volta. Alle elezioni del 2019, i Verdi hanno a malapena superato la soglia del cinque percento con il 5,2 percento dei voti. Attualmente, sono in sondaggio tra il tre e il cinque percento. I Verdi presentano il duo Madeleine Henfling e Bernhard Stengele come candidati principali.

Il FDP in Turingia si affida a un miracolo. I sondaggi prevedono che i Liberali, guidati da Thomas Kemmerich, riceveranno solo tra il due e il quattro percento dei voti. Ciò potrebbe significare che il FDP non supererà la soglia cruciale questa volta. Alle elezioni del 2019, il FDP della Turingia è entrato a malapena nel parlamento statale con il 5,01 percento dei voti. In molti sondaggi, il FDP della Turingia è ora elencato tra gli "Altri".

È già evidente che formare un governo in Turingia sarà un compito complesso. La composizione del futuro parlamento statale rimane incerta, con previsioni che variano da cinque a sette partiti rappresentati. Senza i Verdi, la coalizione attuale avrebbe solo 20 dei 88 seggi, secondo i sondaggi attuali. L'influenza degli astensionisti potrebbe anche giocare un ruolo significativo - se decideranno di votare il giorno delle elezioni.

Il turnout del 2019 è stato del 64,9 percento. Ciò significa che oltre un terzo degli elettori aventi diritto (35,1 percento) ha scelto di non partecipare alla redistribuzione del potere politico nel parlamento statale della Turingia in quel momento.

Anche in caso di vittoria dell'Afd, è improbabile che ci sarà un governo di destra in Turingia con Höcke come Ministro-Presidente. Gli altri partiti hanno già escluso le coalizioni con l'Afd. Ciò lascia i populisti di destra senza un partner di coalizione e ancora senza una maggioranza sufficiente.

Rimane completamente incerto se il popolare Ramelow possa continuare a servire come capo del governo. Come cinque anni fa, un governo di minoranza è teoricamente possibile - tuttavia, la Sinistra non è più al primo posto in termini di sostegno elettorale in Turingia, ma piuttosto dietro la Cdu e probabilmente anche dietro il Bsw.

Se la Cdu otterrà effettivamente più voti, sarà difficile per Ramelow. Il candidato principale della Cdu Mario Voigt rivendica già apertamente la posizione di Ministro-Presidente. Il 47enne capo della frazione e leader della Cdu della Turingia ha una vasta esperienza, ma avrebbe probabilmente bisogno anche di partner di coalizione.

Domanda di coalizione: le nuove dinamiche in Turingia

Voigt ha una laurea in politica e diritto pubblico e fa parte del parlamento della Turingia dal 2009. È più giovane di Ramelow e Höcke e proviene dalla Turingia. La collaborazione potenziale con il Bsw - che potrebbe diventare la nuova terza forza più forte nel parlamento statale - ha ricevuto l'approvazione del capo della Cdu Friedrich Merz.

In termini di numeri, una coalizione con Bsw e l'Spd è teoricamente fattibile. Tuttavia, anche in questo caso, Voigt avrebbe solo una stretta maggioranza di 45 mandati secondo i sondaggi attuali.

I gruppi di elettori individuali potrebbero dimostrarsi decisivi per l'esito delle elezioni: con una quota del 51,3 percento, più della metà dei circa 1,66 milioni di elettori della Turingia sono donne. Inoltre, secondo i dati dell'ufficio elettorale dello stato, oltre un quarto di tutti gli elettori potenziali ha 70 anni o più.

Indizio: questa mappa mostra i risultati delle elezioni statali del 2019 nella Turingia.

Giovani elettori, in particolare quelli nuovi o giovani, sembrano essere sotto-rappresentati rispetto agli elettori più anziani in Turingia. Circa 79.000 persone in Turingia potranno votare per la prima volta alle elezioni statali del 1º settembre a causa della loro età. Insieme al gruppo di età compreso tra 23 e 29 anni, la popolazione under 30 in Turingia rappresenta poco meno del 10,5% degli elettori totali.

Tutti i residenti in Turingia che hanno almeno 18 anni il giorno delle elezioni, sono registrati con la loro residenza principale o secondaria in Turingia e non sono stati esclusi dal voto per motivi legali sono eleggibili. Il numero esatto di elettori è determinato attraverso il conteggio delle liste elettorali il giorno delle elezioni, come menzionato dal presidente dell'elezione.

Queste saranno le ottave elezioni statali in Turingia dalla sua istituzione, con elezioni che si svolgono ogni cinque anni. Il parlamento statale nella capitale, Erfurt, è composto da almeno 88 seggi. La metà di questi seggi viene ottenuta direttamente dai 44 distretti elettorali della Turingia, mentre l'altra metà viene distribuita tra i partiti in base alle loro liste statali, secondo i rapporti di maggioranza.

I mandati di compensazione e livellamento possono aumentare il numero totale di membri del parlamento in Turingia. Similmente alle elezioni federali, gli elettori in Turingia possono esprimere due voti durante le elezioni: uno per un candidato nel loro collegio e uno per la lista statale di un partito.

"Con il voto sulla sinistra del foglio di votazione," spiega il presidente dell'elezione, "stai scegliendo un candidato specifico per il parlamento statale." Il candidato con il maggior numero di voti locali (maggioranza relativa) verrà eletto nel parlamento statale.

L'assegnazione dei rimanenti 44 seggi viene determinata dai voti sulla destra del foglio di votazione, secondo il presidente dell'elezione. "Con questo voto, stai sostenendo un partito particolare (lista statale)", aggiunge. Solo i partiti che ottengono almeno il 5% dei voti validi espressi a livello statale vengono considerati. Ciò può anche consentire ai candidati locali forti di unirsi al parlamento statale senza essere sulla lista statale del loro partito.

Il voto per corrispondenza è anche un'opzione in Turingia. La relativa domanda deve essere presentata al più tardi alle 18:00 del giorno prima delle elezioni nell'ufficio comunale in cui si trova la residenza. In caso di improvvisa malattia, la domanda può essere presentata fino alle 15:00 del giorno delle elezioni.

La scheda elettorale completa con la busta di ritorno deve essere ricevuta all'indirizzo specificato entro le 18:00 del giorno delle elezioni. "La responsabilità per il fatto che la scheda elettorale arrivi in tempo spetta all'elettore", stabilisce la regolamentazione.

I seggi elettorali apriranno alle 8:00 del giorno delle elezioni e chiuderanno alle 18:00 come al solito. Il conteggio dei voti inizia subito dopo. Le previsioni preliminari sull'esito delle elezioni sono attese poco dopo la chiusura dei seggi elettorali, e proiezioni più affidabili potrebbero emergere durante la notte.

Il presidente dell'elezione è atteso per annunciare un risultato elettorale ufficiale preliminare dopo il conteggio dei voti, possibilmente ancora durante la notte delle elezioni.

