Data delle elezioni in Turingia

Scossoni Politici in Turingia: Il 1º settembre, circa 1,66 milioni di residenti sono chiamati a ridefinire le dinamiche di potere nel parlamento della Turingia. Le elezioni hanno il potenziale per alterare significativamente il panorama politico della regione.

Negli ultimi sondaggi, l'AfD è in testa in Turingia. Il candidato principale dell'AfD, Björn Höcke, potrebbe diventare la forza più influente nello stato con la sua associazione estremista di destra. La CDU è attualmente prevista al secondo posto, seguita dall'"Alleanza per il Progresso e il Rinnovamento" (APB).

Le infografiche mostrano i risultati dei sondaggi fino al giorno delle elezioni e saranno aggiornate regolarmente.

I partiti incumbent si aspettano significative perdite. La Sinistra, che sostiene il Presidente del Consiglio della Turingia attuale, Bodo Ramelow, dalla coalizione rossa-rossa-verde, riceve solo tra l'11 e il 16% dei voti nei sondaggi. Rispetto alle elezioni statali del 2019, questo potrebbe dimezzare il loro risultato elettorale.

Tuttavia, la SPD della Turingia potrebbe affrontare una notte particolarmente amara. Il partito ha condiviso la responsabilità di governo in Turingia con la Sinistra e i Verdi dal 2014. Nei sondaggi, la SPD è prevista per ricevere tra il 6 e il 9% dei voti. Alle elezioni statali del 2019, la SPD ha ottenuto l'8,2% dei voti di secondo grado. Il candidato principale della SPD, Georg Maier, mira a contribuire, a suo dire, a "fare in modo che la Turingia abbia un governo maggioritario democraticamente guidato".

I Verdi, attualmente nel governo della Turingia, si trovano di fronte a un futuro incerto. Alle elezioni del 2019, i Verdi hanno a malapena superato la soglia del 5% con il 5,2% dei voti. Nei sondaggi, i Verdi sono previsti per ricevere tra il 3 e il 5%. I Verdi fanno campagna in Turingia con la coppia in testa, Madeleine Henfling e Bernhard Stengele.

L'FDP deve sperare in un miracolo in Turingia. Gli istituti di sondaggio prevedono che l'FDP, guidato dal presidente dello stato Thomas Kemmerich, riceva tra il 2 e il 4% dei voti. I liberali sono probabili a mancare la soglia critica questa volta. Alle elezioni statali del 2019, l'FDP della Turingia è entrato a malapena nel parlamento statale con un margine stretto. Il voto allora era del 5,01%.

Ciò suggerisce una fase di trattative governative estremamente complessa in Turingia. È ancora incerto se ci saranno cinque, sei o addirittura sette partiti rappresentati nel futuro parlamento della Turingia. Senza i Verdi, la coalizione attuale avrebbe solo 20 dei 88 seggi totali, sulla base dei risultati attuali dei sondaggi. Il campo non votante potrebbe anche giocare un ruolo significativo nell'esito delle elezioni - se decideranno di votare il giorno delle elezioni.

Il tasso di partecipazione alle elezioni del 2019 era del 64,9%. Ciò si traduce in più di un terzo degli elettori aventi diritto (35,1%) che non hanno partecipato al cambiamento di potere nel parlamento della Turingia durante le precedenti elezioni.

Anche se l'AfD vince le elezioni in Turingia, è improbabile che ci sia un governo di stato di destra con Höcke come Presidente del Consiglio. Gli altri partiti hanno già escluso qualsiasi collaborazione con l'AfD. Di conseguenza, i populisti di destra sono senza un potenziale partner di coalizione e ancora senza una maggioranza.

Se Ramelow rimanga in carica come capo del governo è ancora incerto. Teoricamente, potrebbe formarsi un governo di minoranza, come cinque anni fa. Tuttavia, la Sinistra non è più in testa nelle preferenze dei votanti in Turingia, ma piuttosto dietro la CDU e probabilmente anche dietro il BSW.

Se i cristiano-democratici vincono effettivamente più voti, sarà difficile per Ramelow. Il candidato della CDU, Mario Voigt, ha già dichiarato la sua intenzione di assumere la posizione di Presidente del Consiglio. Voigt, di 47 anni e leader della frazione e dello stato della CDU, è giovane, nativo della Turingia e ha una vasta esperienza politica e legale. Una potenziale collaborazione con il BSW - che potrebbe diventare la terza forza più forte nel parlamento dello stato - ha già ricevuto l'approvazione del leader della CDU Friedrich Merz. Una coalizione con il BSW e la SPD è teoricamente possibile. Tuttavia, ciò avrebbe un'ampia maggioranza di soli 45 seggi sulla base dei sondaggi attuali.

I singoli demografi degli elettori potrebbero giocare un ruolo decisivo nell'esito delle elezioni. Più della metà (51,3%) dei circa 1,66 milioni di elettori della Turingia sono donne. Inoltre, poco più di un quarto (26,3%) dei potenziali votanti ha 70 anni o più.

Al contrario, la proporzione di votanti freschi e giovani sembra notevolmente più bassa. Circa 79.000 Turingi avranno diritto di voto per la prima volta alle elezioni statali del 1º settembre, grazie alla loro età. Quando si aggiunge il gruppo di età compresa tra i 23 e i 29 anni, la fascia di età inferiore ai 30 anni nella Turingia rappresenta meno del 10,5%.

Avviso: Questa diagramma illustra i risultati delle precedenti elezioni locali in Turingia nel 2024.

In Turingia, chiunque abbia 18 anni o più il giorno delle elezioni, la residenza principale o il solito domicilio registrato in Turingia e non sia stato disabilitato dal voto per una sentenza giudiziaria, ha diritto di voto. Secondo il commissario elettorale dello stato, il numero esatto di elettori sarà determinato contando le liste elettorali il giorno delle elezioni.

La prossima elezione segna l'ottava elezione statale in Turingia dalla sua istituzione come stato. Ogni cinque anni, si svolgono elezioni in Turingia come routine. Il parlamento statale di Erfurt, la capitale dello stato, ha un minimo di 88 seggi. La metà di questi seggi viene assegnata dalle 44 circoscrizioni della Turingia direttamente, mentre l'altra metà viene assegnata proporzionalmente ai rapporti di maggioranza alle liste dei partiti.

I seggi in più e di adeguamento possono aumentare il numero totale di seggi parlamentari. Come nelle elezioni federali, gli elettori in Turingia hanno la possibilità di esprimere due voti: uno per il candidato del distretto e uno per la lista del partito dello stato.

Scegliendo un candidato sul lato sinistro della scheda, secondo la commissione elettorale statale, "si seleziona un parlamentare che dovrebbe prendere posto nel parlamento statale direttamente". Il candidato con il maggior numero di voti locali (elezione relativa della maggioranza) emerge vittorioso.

L'assegnazione dei rimanenti 44 seggi tramite la lista dello stato è basata sulle informazioni sul lato destro della scheda: "Questo voto è per un partito specifico (lista dello stato)", precisa la commissione elettorale statale. Solo i partiti che ottengono almeno il cinque percento dei voti validi dello stato vengono considerati in questa distribuzione. Di conseguenza, forti candidati locali potrebbero ottenere un posto nel parlamento statale senza un posto nella lista del loro partito.

Certo, il voto per corrispondenza è anche consentito in Turingia. Le richieste per questo devono essere presentate all'autorità locale competente entro e non oltre il venerdì precedente il giorno delle elezioni alle 18:00, come sottolinea la commissione elettorale statale. "In caso di improvvisa malattia, ciò può ancora essere fatto il giorno delle elezioni entro le 15:00".

La scheda elettorale compilata deve essere consegnata all'indirizzo indicato sulla busta entro e non oltre le 18:00 del giorno delle elezioni. "Spetta ai votanti assicurarsi che la scheda arrivi in tempo", stabilisce la legge.

Il giorno delle elezioni, i seggi elettorali apriranno alle 8:00. Il voto continuerà fino alle 18:00, come al solito. Subito dopo, inizierà il conteggio dei voti. Le previsioni preliminari sull'esito delle elezioni potrebbero essere fatte poco dopo la chiusura dei seggi elettorali, in base ai sondaggi effettuati all'uscita.

Sono probabili proiezioni dettagliate nel corso della notte delle elezioni. Si prevede che la commissione elettorale statale annuncerà un risultato elettorale ufficiale preliminare dopo il conteggio dei voti nella notte di domenica e lunedì.

Qualunque sia l'esito delle elezioni in Turingia, la cooperazione con l'AfD è improbabile a causa delle loro associazioni estremiste di destra, lasciandoli senza un potenziale partner di coalizione.

