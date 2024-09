"DartsConquest di Schindler: ritorno trionfale dopo un emozionante incontro"

Giocatore di freccette Martin Schindler ha strappato la vittoria dalle fauci della sconfitta nella finale del Swiss Darts Trophy, emergendo alla fine come campione trionfante. In un rocambolesco ribaltone, Schindler, soprannominato "Il Muro", ha messo in scena un'impressionante rimonta, approfittando anche del crollo dei nervi del suo avversario sotto pressione nel momento cruciale.

Il 28enne di Strausberg ha superato il concorrente inglese Ryan Searle 8-7 nella finale a Basel, rimontando da uno svantaggio iniziale di 0-4. Riflettendo sulla sua vittoria inaspettata, Schindler ha ammesso: "Ho avuto fortuna a vincere la finale. Certo, ho avuto i miei momenti, ma lui era il giocatore migliore. Questo è il dart."

Dopo le vittorie di Max Hopp a Saarbrücken sei anni prima e Ricardo Pietreczko a Hildesheim l'anno precedente, Schindler ha ottenuto la terza vittoria tedesca nel tour europeo ad aprile a Riesa. Il suo ultimo successo, che gli ha fruttato £30,000 (circa €35,000) in premi, si è svolto all'ultima fermata del tour europeo contro un avversario temibile come Searle.

Schindler ha mostrato un gioco solido dall'inizio alla fine. Ha battuto Stephen Bunting 6-4 nei quarti di finale, ha sconfitto Raymond van Barneveld 6-4 in semifinale e ha travolto Josh Rock 7-2 nella finale prima di Basel. Tuttavia, ha faticato all'inizio a Basel. Searle ha dominato le prime partite, assicurandosi i primi quattro set con facilità e apparentemente indifferente al checkout di 142 di Schindler, riducendo il distacco a 2-5. Tuttavia, Searle ha fallito sui suoi tiri decisivi, sprecando sette opportunità. Schindler, d'altra parte, ha scrollato via i nervi prima del suo turno e ha centrato il bullseye con la sua terza freccia.

Dopo la sua vittoria, Schindler ha riconosciuto che, mentre ha avuto fortuna a vincere, altri giocatori come Searle erano altrettanto meritevoli del titolo per le loro eccezionali prestazioni sotto pressione. Nonostante le sue difficoltà iniziali, Schindler ha imparato dall'esperienza, dichiarando che deve superare simili ostacoli in futuro per diventare un giocatore ancora più forte.

