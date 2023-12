La storia in evidenza

Darrell 'Bubba' Wallace: Come Lewis Hamilton ha ispirato la stella della NASCAR

Wallace è diventato famoso grazie al programma Drive for Diversity della National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR).

L'associazione è da tempo sotto accusa per non essere abbastanza diversificata

Wallace è entrato nella storia il mese scorso, diventando il primo pilota afroamericano a tempo pieno di stock car dagli anni '70.

Ma Hamilton non si è limitato a battere dei record. Come primo pilota di colore della F1, Hamilton ha anche abbattuto le barriere e ispirato giovani piloti emergenti come Darrell "Bubba" Wallace della NASCAR.

"Non c'era nessuno con cui identificarsi", racconta Wallace a Don Riddell di CNN Sport. "Ricordo che giocavo sempre al gioco F1 2010-11 su Xbox e sceglievo sempre Lewis Hamilton. Sono diventato un suo grande fan e ho capito cosa sta passando. È un mio grande modello di riferimento".

Nel 2010 Wallace non lo sapeva, ma era destinato a entrare nella storia dell'automobilismo.

Primo pilota afroamericano a tempo pieno della NASCAR dall'inizio degli anni Settanta, Wallace ha rubato parte dei riflettori al vincitore della Daytona 500 Austin Dillon il mese scorso, dopo essere arrivato secondo.

È stata la migliore prestazione di un pilota afroamericano nella storia della gara.

Con grande sorpresa di Wallace, prima di scendere in pista il suo eroe gli ha augurato buona fortuna.

"Ehi @BubbaWallace! Ti auguro il meglio oggi nella tua gara", ha twittato Hamilton. "Spacca!!!"

"Stavo impazzendo... Vedere quel tweet, vedere il tipo di rispetto che mi aveva riservato è stato irreale", racconta il 24enne dell'Alabama.

Una volta indossato l'elmetto, siamo tutti uguali

Gli sport motoristici - a differenza della NFL, dell'NBA e del baseball - e la NASCAR tendono a essere dominati da piloti bianchi.

Negli anni '50 e '60, Wendell Scott è stato un pioniere dei piloti di colore, perseguendo la sua passione per le corse nonostante le minacce di morte, i sabotaggi da parte di altri piloti e gli ufficiali di gara che inizialmente assegnarono la vittoria a un pilota bianco che aveva concluso con due giri di ritardo.

Wallace afferma che l'essere un pilota afroamericano è una parte importante della sua identità, ma non è mai stata la sua motivazione.

"Non ci ho mai fatto caso", dice Wallace. Ho sempre detto che una volta indossato il casco non si sa chi è chi: siamo tutti uguali, siamo tutti piloti alla fine della giornata".

"Ho continuato a lavorare sodo, non tanto per dimostrare alla gente che appartengo a questo mondo, ma solo per vincere".

Ispirare i giovani afroamericani

Sebbene non si sia mai soffermato sulla sua origine etnica durante la sua carriera, Wallace è consapevole dell'impatto che sta avendo sui piloti più giovani. Alcuni si sono già avvicinati a Wallace per dirgli che è diventato un modello per loro.

"Era un ragazzo misto, proprio come me, ed è stato speciale poterlo incontrare", dice Wallace. "Penso che sia un'opportunità per me di mostrare la mia somiglianza e la mia natura competitiva, le mie emozioni e il mio modo di essere ogni giorno".

Ma dopo la Daytona 500 del 2018, Wallace porta con orgoglio il nuovo titolo di unico pilota nero, con il tweet appuntato sul suo account Twitter come prova:

"C'è un solo pilota di origine afroamericana ai massimi livelli del nostro sport...". Io sono l'unico. Non smetterete di sentir parlare del "pilota nero" per anni. Accettatelo, accettatelo e godetevi il viaggio".

Sebbene la NASCAR non sia tradizionalmente nota per la diversità, dove per decenni - fino al 2015 - non era raro vedere la bandiera confederata sventolare in pista, negli ultimi anni lo sport ha cercato di cambiare le cose.

Un'iniziativa per la diversità

Nel 2009 è stato creato il programma Drive for Diversity nel tentativo di dare ai piloti di talento provenienti da contesti diversi l'opportunità di gareggiare. Il programma fornisce formazione, supporto e attrezzature a coloro che non sempre rientrano nell'immagine tradizionale della NASCAR.

È proprio questo programma di diversità che Wallace deve in parte ringraziare per il suo successo. Dice che per lui significa molto aver avuto la possibilità di gareggiare.

"Sono molto grato per quello che la NASCAR ha fatto per essere in grado di portare avanti questa iniziativa e dare una possibilità ai piloti con un background diverso, con una demografia diversa, che non necessariamente hanno i fondi, non necessariamente hanno tutto ciò di cui hanno bisogno in un unico pacchetto per arrivare al livello successivo".

L'ingegnere dice che, sebbene i suoi obiettivi includano la vittoria di molte gare e campionati, ha gli occhi puntati su qualcosa di ancora più grande: La Hall of Fame.

"Non sono molti i piloti che dicono di voler entrare nella Hall of Fame, a me piacerebbe esserci un giorno - e ovunque mi porti questo viaggio, se questo è il mio ultimo anno nella NASCAR, o se questo è l'inizio - e credo che lo sia - allora voglio fare tutto il possibile in modo che quando avrò finito potrò guardarmi indietro e dire che non avrei potuto fare molto di più".

