- Darmstadt trionfa su Magonza nel match di allenamento

Nella prima partita dopo l'addio dell'allenatore Torsten Lieberknecht, il Darmstadt 98 ha conquistato una vittoria in un'amichevole contro la squadra della Bundesliga del Mainz 05. La formazione di seconda divisione ha trionfato per 1-0 allo stadio Bruchwegstadion del Mainz. Kai Klefisch ha segnato il gol vincente per i Lilies all'71', in una partita piuttosto tranquilla.

Entrambe le squadre hanno utilizzato la pausa nelle partite internazionali per far giocare alcuni dei loro giocatori. Per il Darmstadt, era la prima partita dopo il saluto a Torsten Lieberknecht. Il 51enne ha scelto di separarsi dopo le deludenti prestazioni del Darmstadt, che aveva ottenuto solo un punto nelle prime quattro partite della Bundesliga 2. Non è stato ancora annunciato un nuovo allenatore.

