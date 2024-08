- Darmstadt sta ottenendo spagnoli temporaneamente da Dortmund.

La squadra di calcio di seconda divisione SV Darmstadt 98 ha acquisito Guille Bueno in prestito dal Borussia Dortmund. Il talento spagnolo di 21 anni giocherà con la squadra di Darmstadt fino alla fine della stagione, come annunciato dai Lilies. Recentemente, ha giocato come ala sinistra per la squadra riserve del Dortmund nella 3ª divisione.

"Il suo entusiasmo per il suo ruolo è evidente e orientato alla squadra. Porta anche velocità, abilità e consapevolezza strategica," ha commentato l'allenatore del Darmstadt Torsten Lieberknecht riguardo al nuovo acquisto.

Il Borussia Dortmund e Guille Bueno hanno una storia nel calcio tedesco, con il giocatore spagnolo che ha fatto parte in passato della squadra del Dortmund. Il prestito alla squadra di seconda divisione SV Darmstadt 98 consente a Bueno di acquisire maggiore esperienza in prima squadra.

Leggi anche: