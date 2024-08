- Darmstadt sotto pressione prima della Coppa

Dopo un inizio disastroso della seconda stagione di Bundesliga, la Coppa DFB è attesa come la svolta necessaria per l'SV Darmstadt 98. "Vogliamo ora assicurarci il successo in coppa", ha dichiarato il direttore sportivo Paul Fernie al portale online "Lilienblog" in vista della partita di domenica (15:30 CET/Sky) contro la squadra di Regionalliga FC Teutonia Ottensen.

La squadra retrocessa in Bundesliga ha iniziato con due sconfitte e si trova attualmente in zona retrocessione. Tutti ora bramerebbero risultati positivi e la sensazione di vincere di nuovo, ha detto Fernie.

Contro la squadra di Regionalliga nell'incontro del primo turno, i sotto pressione Hessians sono i favoriti chiari. È importante vivere all'altezza di questo ruolo da favoriti e avanzare al turno successivo. "Certamente abbiamo la qualità per farlo", ha detto.

Secondo Fernie, la grande sfida è dimostrare che la squadra può superare una situazione insoddisfacente e un inizio di stagione difficile a causa della mancanza di punti. È rimasto particolarmente colpito dai tifosi che continuano a sostenere la squadra incondizionatamente. "Quello è esattamente la spinta e la sensazione di cui abbiamo bisogno", ha detto il direttore sportivo.

Il volto della squadra cambierà nuovamente prima della fine del periodo di trasferimento. Fernie sta pianificando altri due nuovi acquisti. L'arrivo dell'attaccante Isac Lidberg dal FC Utrecht è imminentemente previsto. Inoltre, i lilies sono ancora alla ricerca di un giocatore per l'ala sinistra.

