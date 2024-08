- Darmstadt per affrontare Isac Lidberg

SV Darmstadt 98 ha firmato un altro attaccante solo un giorno dopo aver assicurato Killian Corredor. Darmstadt ha ingaggiato il 25enne Isac Lidberg dal FC Utrecht. La durata del contratto non è stata resa nota.

"Isac porta potenza e determinazione, e ne trarremo beneficio anche dalla sua robustezza e dinamicità," ha dichiarato l'allenatore Torsten Lieberknecht. "È al giusto età per un calciatore, ma c'è ancora spazio per lui per crescere." In precedenza, Darmstadt ha reagito al suo scarso inizio nella seconda divisione firmando Corredor dal Rodez AF di seconda serie francese.

Gli "Südhessen" hanno perso le prime due partite di campionato e sono attualmente penultimi in classifica. Darmstadt giocherà domenica (ore 15.15/Sky) contro il club della Nord-Regionalliga FC Teutonia Ottensen nel DFB-Pokal.

