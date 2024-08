- Darmstadt per affrontare Isac Lidberg

SV Darmstadt 98 ha firmato un altro attaccante solo un giorno dopo aver assicurato Killian Corredor. Isac Lidberg, di 25 anni, passa dal FC Utrecht alla squadra retrocessa dalla Bundesliga. I Lilies non hanno reso noto la durata del contratto.

"Isac porta potenza e determinazione, e trarremo anche beneficio dalla sua robustezza e dinamicità," ha detto l'allenatore Torsten Lieberknecht. "È ancora in un'età buona per un calciatore, ma c'è ancora spazio per il suo sviluppo." In precedenza, Darmstadt ha reagito al suo scarso inizio nella seconda divisione firmando Corredor dalla squadra di seconda divisione francese Rodez AF.

Ricordi Cattivi del Blunder del Primo Turno

Darmstadt ha perso le prime due partite di campionato nella 2. Bundesliga e si trova penultima in classifica. Nella DFB-Pokal, Darmstadt gioca contro la squadra di Nord-Regionalliga FC Teutonia Ottensen domenica (15:15/Sky).

"Dobbiamo vincere la partita. Con il rispetto necessario per Ottensen, ma ovviamente non vogliamo ripetere l'umiliazione dell'anno scorso," ha detto l'allenatore Lieberknecht, riferendosi alla sconfitta per 0:3 contro il FC Homburg. La squadra è "seccata" per l'inizio deludente del campionato, "ma non nervosa."

