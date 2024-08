- Darmstadt gioca senza due aggiunte fresche contro il Nuremberg di Klose

Senza la firma recente, Guille Bueno, SV Darmstadt 98 cerca di ottenere i primi punti della stagione nella seconda divisione di calcio. L'ala in prestito dal Borussia Dortmund non sarà disponibile per la partita casalinga contro il 1. FC Nürnberg domenica (13:30 CET, Sky) a causa di un infortunio muscolare subito durante il suo periodo al BVB.

L'allenatore Torsten Lieberknecht di Darmstadt sarà anche senza un altro acquisto estivo per lo scontro con il FCN e il suo allenatore Miroslav Klose. Sergio López sarà fuori a causa di problemi alla coscia e dovrebbe unirsi agli allenamenti della squadra la settimana prossima, così come Bueno.

Despite winning the first round of the DFB-Pokal against Teutonia Ottensen, the Lilies are still under the pump. They suffered losses in their initial two league matches. Coach Lieberknecht commented, "The cup win was great. But that's it. We treated the game seriously, and now it's time for the 2. Bundesliga and 1. FC Nürnberg."

The sky looked gloomy over SV Darmstadt 98's training ground as Coach Lieberknecht discussed their league struggles. With both Guille Bueno and Sergio López sidelined, the Sky is becoming an even more challenging arena for Darmstadt to secure their first points.

