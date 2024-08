- Darmstadt accelera a tutta velocità, ma garantisce solo un punto contro i suoi rivali.

SV Darmstadt 98 è ancora alla ricerca della loro prima vittoria casalinga dell'anno. La squadra retrocessa dalla Bundesliga ha ottenuto solo un pareggio per 1:1 (1:0) contro il 1. FC Nürnberg e il tecnico Miroslav Klose nella 2. Bundesliga. Il nuovo arrivato svedese Isac Lidberg (23° minuto) ha segnato il gol iniziale per la squadra di casa, ma il sostituto Michal Sevcik ha pareggiato con un gol fantastico (62° minuto) di fronte a 17.810 spettatori allo stadio Merck-Stadion am Böllenfalltor gremito.

"Abbiamo dominato la partita, quindi naturalmente siamo delusi. Meritavamo sicuramente di più", ha dichiarato il goleador Lidberg in un'intervista su Sky TV. L'allenatore Torsten Lieberknecht ha anche espresso il suo parere sulla partita, con un'espressione delusa: "Per me, erano due punti persi. A parte alcune eccezioni, abbiamo spinto per 95 minuti".

Dopo tre partite, la squadra non ha ancora conquistato una vittoria in questa stagione. L'ultima vittoria casalinga delle violette risale al 1° ottobre 2023 (4:2 contro il Werder Bremen). Gli abitanti della Franconia hanno avuto un momento difficile contro la determinata e energica squadra di Darmstadt. Il passaggio di Fynn Lakenmacher ha permesso a Lidberg di segnare il gol di vantaggio per la squadra di casa.

L'utahiano Justvan, debuttante in club e ex giocatore di Darmstadt, ha avviato il 1:1. Successivamente, Jens Castrop ha avuto due occasioni contro il portiere dell'SVD Marcel Schuhen. Il debuttante Julian Justvan ha dimostrato le sue abilità nella prima assist: l'ex giocatore dell'Hoffenheim aveva giocato in prestito a Darmstadt durante l'ultima retrocessione e ora è stato ingaggiato dal Nürnberg.

Anche dopo l'intervallo, gli abitanti della Bassa Assia hanno continuato a fare pressione: Lidberg ha mancato il 2:0 da un angolo stretto. Inaspettatamente, il pareggio è arrivato quando Justvan ha servito Sevcik, che ha segnato un gol fantastico nell'angolo superiore. Sevcik aveva già segnato un gol nella vittoria in coppa a Saarbrücken. Il portiere del Nürnberg Jan Reichert ha poi salvato la sua squadra dal pareggio con una parata impressionante negli ultimi minuti.

Nonostante il colpo di scena, Lieberknecht ha riconosciuto miglioramenti nella sua squadra: "I risultati non arrivano, ma ciò che arriverà - e ne sono convinto - è il nostro progresso".

