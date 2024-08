Darja Varfolomeev consola la sua compagna di squadra subito dopo il trionfo dell'oro

La Germania ha il suo primo campione olimpico di ginnastica ritmica. Darja Varfolomeev soddisfa le aspettative a Parigi. La ginnasta di Potsdam Margarita Kolosov si esibisce al top, ma manca il podio. Poi arriva un momento importante.

In quel momento del suo trionfo storico, Darja Varfolomeev corre subito dalla sua delusa compagna di squadra. Mentre la 17enne era appena diventata la prima campionessa olimpica tedesca di ginnastica ritmica, Margarita Kolosov aveva mancato il podio di poco. "È mega sfortunato perché ha dato il massimo," ha detto Varfolomeev: "Ma le ho detto che ci sono ancora le prossime Olimpiadi, a cui speriamo di partecipare insieme, e allora mostreremo cosa sappiamo fare."

Ha già in mente i Giochi Estivi del 2028 a Los Angeles? "Sì," ha detto Varfolomeev poco dopo aver vinto l'oro all'Arena La Chapelle di Parigi. Kolosov, invece, ha lasciato il suo futuro aperto: "Vediamo anno per anno." Partito quinto nelle qualificazioni, il 20enne di Potsdam era in corsa per una medaglia nella finale individuale. L'errore della cinque volte campionessa del mondo Sofia Raffaeli dall'Italia, che alla fine ha vinto il bronzo, è sfuggito a Kolosov: "Pensavo sarebbe stata la quarta. Poi l'hanno mostrato al rallentatore. Le speranze sono salite alle stelle. E poi sono ancora diventata quarta."

Varfolomeev ha provato compassione per lei. "Il quarto posto è sempre quello che fa più male," ha detto la sei volte campionessa del mondo: "Sapevo che aveva dato il massimo. Ha allenato così tanto con me. So come si sente perché sono stata con lei tutto il tempo." Kolosov sembrava sapere esattamente cosa stava passando la sua compagna di squadra. "È così difficile gestire la pressione quando sai che puoi vincere," ha detto la campionessa tedesca individuale su Varfolomeev: "Per questo sono really proud of her and glad she made it. Because I can imagine how hard it is."

Varfolomeev ha trionfato a Parigi nell'individuale con cerchio, palla, clavette e nastro con 142.850 punti e ha pianto dopo l'annuncio dei punteggi. "Sono solo felice di aver fatto quattro esercizi puliti e di aver resistito fino alla fine," ha detto. "Poi le emozioni mi hanno travolto perché ce l'ho fatta." La sola medaglia per la Germania nella ginnastica ritmica finora è stata nel 1984 ai Giochi Estivi di Los Angeles, quando Regina Weber, madre del calciatore nazionale Leroy Sané, ha vinto il bronzo. Varfolomeev ha ora raggiunto il grande traguardo.

Anche nella qualificazione del giorno prima aveva avuto una prestazione traballante. Durante l'esercizio con il cerchio, l'attrezzo le è scivolato via e ha attraversato il pavimento, costringendola a usare un cerchio di riserva. Un nodo nel nastro, che ha abilmente sciolto, le è costato anche preziosi punti. Nella finale, però, non c'è stato segno di queste incertezze. Molto concentrata e con una semb

