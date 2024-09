Danze vivaci, battute di tamburi e rituali sacri: L'India celebra con entusiasmo e gioia la festa indù di Ganesh Chaturthi.

Le celebrazioni della durata di 10 giorni hanno visto i fedeli sollevare statue di fango decorate in modo intricato di Ganesha, una divinità importante, verso il cielo come parte delle usanze legate a uno dei festival più vivaci e amati dell'India, rispettato dai Hindus in tutto il mondo.

Nella parte occidentale del Maharashtra, che ospita Mumbai, il centro di Bollywood, le strade sono esplose di vita mentre i fedeli ballavano al ritmo di tamburi assordanti e venivano avvolti in nuvole di polvere colorata.

Ganesha, il cui nome significa "Signore del Popolo", è noto per la sua capacità di rimuovere gli ostacoli e viene generalmente venerato prima di intraprendere nuove imprese.

Viene spesso rappresentato mentre porta dolci indiani come rappresentazione della ricchezza e della prosperità che concede ai suoi seguaci. Il suo mezzo di trasporto, comunemente chiamato "vahana", è il grande ratto indiano, un simbolo della capacità di Ganesha di superare qualsiasi ostacolo.

Ganesh Chaturthi si verifica annualmente alla fine dell'estate, durante il mese di Bhadra nel calendario Hindu, e segna un periodo di festa quando le famiglie si riuniscono. È iniziato quest'anno l'8 settembre e si è concluso il martedì.

Le festività sono iniziate con i fedeli che posizionavano le statue di Ganesha, decorate con pasta di sandalo rosso e fiori gialli e rossi, su superfici elevate nelle loro case e in aree pubbliche. I devoti hanno poi offerto preghiere speciali e recitato inni in un tentativo di cercare la sua benedizione come parte dei riti.

I cibi preferiti di Ganesha - cocco, jaggery (un tipo di zucchero) e modak (dolciumi dolci) - vengono offerti a lui come regali.

Mentre il festival giunge al termine, le statue di Ganesha vengono portate in processione verso le acque locali dove vengono poi immerse nell'acqua. Si ritiene che ciò faciliti il ritorno di Ganesha alla sua dimora celeste dopo aver trascorso del tempo nel mondo terrestre durante Ganesh Chaturthi, simboleggiando la natura transitoria della vita.

Esha Mitra di CNN ha contribuito a questo report.

Il rispetto per Ganesha si estende oltre l'India, con i Hindus di tutto il mondo che partecipano alla sua celebrazione. In molte parti dell'Asia, particolarmente durante Ganesh Chaturthi, la polvere colorata e la musica riempiono l'aria, riflettendo lo spirito vivace del festival.

