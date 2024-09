- Danni sostanziali causati da un incendio da impianto di risalita

Un incendio in una seggiovia nella zona di Göppingen ha causato danni valutati in centinaia di migliaia di euro. Non sono state registrate vittime durante l'incendio alla stazione di base a Böhmenkirch, come annunciato dalla polizia. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme. Secondo la polizia, sono in corso opere di manutenzione sulla seggiovia. L'origine dell'incendio è ancora sconosciuta, quindi la polizia ha avviato un'indagine.

Il dipartimento dei vigili del fuoco ha richiesto l'aiuto della polizia locale per garantire la sicurezza della zona e raccogliere prove per l'indagine. Dopo l'incendio, la polizia ha aumentato i pattugliamenti nella zona per garantire la sicurezza pubblica.

