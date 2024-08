Danni gravi inflitti alle imprese commerciali a causa di aggressioni

I danni finanziari sono in aumento: a causa degli attacchi crescenti, le imprese tedesche hanno subito una perdita record di 266,6 miliardi di euro nel 2023, superando le perdite degli anni precedenti, secondo i dati presentati da Bitkom.

Nel corso dell'anno, circa l'81% di tutte le aziende ha segnalato di aver subito attacchi informatici, con un'ulteriore percentuale del 10% che sospetta di essere stata vittima, secondo il rapporto dell'associazione digitale. I numeri per il 2023 erano rispettivamente del 72% e dell'8%. Più di 1000 aziende in vari settori hanno partecipato allo studio.

Gli attacchi informatici hanno portato a un record di danni finanziari per le imprese, con una perdita di 266,6 miliardi di euro nel 2023. La perdita più alta precedente di 223,5 miliardi di euro è stata registrata nel 2021. La maggior parte di questi attacchi, secondo l'indagine, può essere ricondotta alla criminalità organizzata. Il 20% delle aziende ha segnalato agenzie di intelligence straniere, un aumento significativo rispetto al 7% del 2023.

Secondo l'indagine, la Cina è la principale fonte di questi attacchi informatici contro l'economia tedesca. Circa il 45% delle aziende colpite è stato in grado di rintracciare almeno un attacco alla Cina, seguita dalla Russia al 39%. Gli attacchi provenienti dagli stati europei orientali fuori dall'UE e dalla Russia hanno registrato un aumento significativo al 32%.

I rischi aumentano

"I rischi per l'economia tedesca stanno aumentando. Le aziende devono rafforzare le loro misure di protezione, sia nel digitale che nel mondo fisico", ha dichiarato il presidente di Bitkom, Ralf Wintergerst.

Il vice presidente dell'Ufficio federale per la protezione della costituzione, Sinan Selen, ha dichiarato durante la presentazione dello studio che i conflitti internazionali e le rivalità sistemiche stanno influenzando il panorama della sicurezza informatica. Il confine tra spionaggio informatico e criminalità informatica sta diventando sempre più sfocato, con i ruoli degli attori statali e non statali che si confondono.

Gli attacchi informatici rappresentano minacce uniche

Secondo Bitkom, gli attacchi informatici rappresentano una minaccia unica per le aziende. Sei su dieci aziende ora temono per la loro esistenza a causa degli attacchi informatici, in aumento dal 52% dell'anno precedente e dal 9% del 2021.

Contemporaneamente, solo la metà delle aziende (53%) ritiene di essere estremamente preparata ad affrontare gli attacchi informatici. "Nel nostro mondo digitale e interconnesso, la sicurezza informatica assume un ruolo speciale. La sicurezza informatica dovrebbe essere una priorità assoluta per tutte le aziende. Inoltre, dobbiamo rafforzare la cooperazione tra le imprese e le agenzie governative per coordinare le misure di protezione e l'applicazione della legge", ha dichiarato l'associazione.

Le aziende dovrebbero migliorare le loro misure di sicurezza digitale e fisica a causa dei rischi crescenti degli attacchi informatici. Questi attacchi, provenienti principalmente dalla Cina e dalla Russia, hanno comportato perdite finanziarie sostanziali per più di 1000 aziende in Germania, con altri paesi che contribuiscono all'aumento. Altri settori oltre all'industria tecnologica stanno sperimentando queste minacce uniche, portando molte aziende a temere per la loro esistenza.

