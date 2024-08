- Danni di 40.000 euro a seguito di un incendio nel corridoio

Un incendio in un edificio residenziale a Gadebusch (distretto di Nordwestmecklenburg) ha causato danni alla proprietà per circa 40.000 euro. Come riferito dalla polizia, l'incendio è divampato al mattino in una scala, causando fumo denso, attivando l'allarme antincendio e allertando i servizi di emergenza.

14 persone hanno dovuto essere evacuate ma sono state in grado di fare ritorno ai loro appartamenti dopo che l'incendio è stato spento. Non sono state segnalate ferite. La causa dell'incendio è ancora in fase di indagine.

L'incidente si è verificato nel distretto di Nordwestmecklenburg, specificamente a Gadebusch. Il dipartimento dei vigili del fuoco è stato chiamato al distretto di Nordwestmecklenburg per affrontare un incendio in un edificio residenziale.

