- Danni alle caserme tedesche a Garching

Alla caserma Christoph-Probst delle Forze Armate Tedesche di Garching, vicino a Monaco di Baviera, è stato scoperto un danno a un cancello. Il danno a un cancello laterale è stato notato durante un'ispezione di giovedì, ha dichiarato un portavoce del Comando Territoriale delle Forze Armate Tedesche di Berlino. In precedenza, "Business Insider" aveva riferito questo.

Non ci sono indizi che qualcuno abbia ottenuto l'accesso non autorizzato agli edifici all'interno della caserma, ha aggiunto il portavoce. Non c'è anche alcuna connessione attuale con il sospetto sabotaggio della fornitura d'acqua potabile alla base aerea di Colonia-Wahn. Non sono state fornite ulteriori informazioni sull'incidente in un primo momento. Le indagini a Garching sono in corso.

La caserma Christoph-Probst si trova nella regione della Baviera, vicino a Monaco di Baviera. Il danno al cancello della caserma sta attualmente essere investigato a Garching.

