- Danni a sei cifre per l'incendio di fienile

Incendio in una proprietà agricola a Mengkofen (distretto di Dingolfing-Landau) ha causato danni nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro. Secondo i resoconti della polizia, un incendio si è verificato in un fienile martedì sera per cause ancora ignote, dove erano custoditi un trattore e altro equipaggiamento agricolo, diesel e olio per riscaldamento.

Circa 120 vigili del fuoco sono riusciti a impedire che le fiamme si propagassero a un edificio adiacente. Nessun essere umano o animale è rimasto ferito. Le indagini sulle cause dell'incendio sono ancora in corso.

L'incendio si è verificato nel distretto di Dingolfing-Landau, specificamente a Mengkofen. La proprietà agricola interessata si trova all'interno di questo distretto.

