Danity Kane denuncia Sean 'Diddy' Combs per aggressione sessuale in una nuova causa

Il documento aggiuntivo sostiene inoltre che Richard ha assistito a Combs che brutalemente aggrediva la sua allora partner Cassie Ventura, inclusi gli episodi in cui Richard avrebbe assistito Combs strangolare, soffocare, schiaffeggiare, pugnalare e colpire Ventura con vari oggetti.

Il documento menziona che la Sig.ra Richard ha spesso tentato di intervenire, offrendo assistenza e incoraggiamento alla Sig.ra Ventura per lasciare il Sig. Combs. Tuttavia, ogni volta che tentava di aiutare, Combs lo scopriva e reagiva rabbiosamente, minacciando la vita della Sig.ra Richard con affermazioni come 'vuoi morire oggi', 'faccio scomparire le persone' e 'eliminare le persone'.

Erica Wolff, avvocato di Combs, ha contestato queste accuse, suggerendo che Richard stava cercando di trarre vantaggio finanziario dalla loro amicizia di 20 anni.

"È triste che la Sig.ra Richard abbia abbandonato la loro amicizia per tentare di estorcere denaro da lui, ma il Sig. Combs è fiducioso nel sostenere la verità e attende con impazienza di dimostrarlo in tribunale," ha dichiarato Wolff.

Combs è stato visto in un video del 2016 diffuso da CNN che fisicamente maltrattava, spingeva, trascinava e calciava Ventura. Combs aveva precedentemente negato le accuse di aggressione di Ventura, che facevano parte di una causa federale intentata da Ventura nel novembre 2023.

Due giorni dopo la pubblicazione del video, Combs ha pubblicato delle scuse per le sue azioni mostrate nel video.

L'avvocato di Ventura ha rifiutato di commentare gli episodi di violenza dettagliati nella causa di Richard.

Inoltre, Richard ha accusato il allora capo della Interscope Records Jimmy Iovine di aver assistito a un episodio del comportamento violento di Combs verso Ventura e che la società sapeva che Combs era pericoloso con le donne e propenso a aggressioni fisiche in pubblico.

Interscope è elencata come imputata nella causa, insieme a Bad Boy Entertainment e Combs Enterprises. Iovine, tuttavia, non è stato nominato come imputato.

CNN ha tentato di contattare i rappresentanti di Iovine e Interscope Records, ma non ha ancora ricevuto risposta.

Le Accuse

Richard è apparsa in "Making the Band" in due stagioni e nello spin-off "Making His Band", trasmessi su MTV negli anni 2000. In seguito è tornata come giudice nella serie reboot nel 2020.

Danity Kane ha pubblicato due album nel 2006 e nel 2008, rispettivamente. Si sono sciolti nel 2009.

La maggior parte delle accuse di Richard derivano dalla sua esperienza lavorativa nella trasmissione televisiva e nel suo periodo come parte dei gruppi musicali.

La causa sostiene che Combs spesso si riferiva alle cinque donne come 'puttane' e 'troie' e degradava le loro apparenze fisiche. Durante il suo periodo nei gruppi, Richard sostiene che Combs le ha costrette a risiedere nelle sue varie residenze e studi, privandole di lei e delle sue compagne di band dei bisogni basilari come cibo e sonno adeguati.

La causa dettaglia un episodio del 2008 in cui Combs ha tenuto una riunione d'affari con Richard a casa sua a Miami mentre era vestito solo con gli slip. Quando Richard gli ha chiesto di vestirsi, avrebbe risposto 'Questa è la mia fottuta casa.'

Combs ha formato un trio musicale chiamato Diddy – Dirty Money con Richard e l'artista Kalenna Harper nel 2009. Questo gruppo si è sciolto nel 2012.

Mentre lavorava con Combs in questa capacità, la causa sostiene che Richard ha assistito a più episodi di Combs che commetteva atti di violenza fisica contro Ventura. Dopo uno di questi episodi, Richard sostiene di aver assistito Combs che lanciava una padella di uova calde contro Ventura, che Combs ha liquidato come 'discussione tra innamorati'. Poi ha minacciato Richard, dicendo 'se dici qualcosa, ci saranno conseguenze.'

La causa sostiene che 'le persone finiscono per scomparire' in risposta a questa minaccia e che Richard era legittimamente spaventata che Combs avrebbe attuato le sue minacce.

Richard sostiene anche di essere stata rinchiusa in un'auto chiusa a chiave per più di due ore senza riscaldamento o accesso alle sue cose personali prima di una partecipazione a Saturday Night Live.

Richard ha lavorato nuovamente con Combs nel 2020, come giudice nella ripresa di "Making the Band", e nell'estate del 2023, come compositrice di una delle canzoni presenti nell'album "The Love Album: Off the Grid" di Combs. Secondo la causa, Richard non ha ricevuto alcun pagamento per il suo lavoro su questa canzone.

Richard richiede danni e un processo con giuria.

Questioni legali in corso

La causa è una delle dieci presentate contro Combs dal novembre 2023 e la nona che sostiene aggressioni sessuali. Un'altra causa ha accusato suo figlio Christian Combs di aggressioni sessuali, e Sean Combs è accusato di aver aiutato e agevolato. Entrambi Combs e suo figlio hanno negato le accuse contro di loro.

I suoi avvocati hanno presentato istanze per respingere molte delle accuse contro di lui.

I problemi legali che Combs sta affrontando sono attualmente solo questioni civili, ma secondo i resoconti di CNN di maggio, gli ufficiali federali si stanno preparando per coinvolgere una giuria federale, secondo fonti informate, suggerendo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti potrebbe essere in procinto di presentare accuse contro Combs.

Nonostante l'indagine in corso, non ci sono ancora segni di un'indagine contro Combs.

Alli Rosenbloom di CNN ha contribuito a questo pezzo.

Nonostante le questioni legali in corso e le accuse di violenza fisica, Sean Combs continua a lavorare nell'industria dell'intrattenimento. Il suo album "The Love Album: Off the Grid" presenta una canzone composta da una delle sue accusatrici, che sostiene di non aver ricevuto il pagamento per il suo lavoro.

I fan e i critici stanno sempre più guardando alla risposta dell'industria dell'intrattenimento a queste gravi accuse, chiedendosi se e come influenzeranno la carriera di Combs nell'intrattenimento.

