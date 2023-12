Daniil Medvedev spera ancora di poter giocare a Wimbledon

La decisione è stata rapidamente condannata dai tour maschile e femminile e da numerosi giocatori, con Rafael Nadal che ha definito la sentenza "ingiusta".

Nel corso dell'ultima settimana è stato anche suggerito che Wimbledon potrebbe essere privato dei suoi punti di classifica dai due tour se il divieto rimarrà in vigore - riducendo di fatto il torneo di tennis più famoso del mondo a un evento di esibizione.

"Ho cercato di seguire ciò che sta accadendo perché non ho decisioni da prendere. Al momento si tratta di Wimbledon, dell'ATP e forse del governo britannico", ha dichiarato domenica ai giornalisti il russo, che tornerà in azione a Ginevra dopo aver trascorso le ultime sei settimane a recuperare da un'operazione di ernia.

È una situazione complicata e come in tutte le situazioni della vita, se chiedete a 100 giocatori, ognuno darà un'opinione diversa".

"Quando si mostra una pallina da tennis a 100 persone, sono sicuro che alcuni di loro diranno che è verde e non gialla. Io penso che sia gialla. (Ma) se qualcuno mi dice che è verde, non entrerò in conflitto con questa persona".

Medvedev, che ha perso la finale degli Australian Open contro Nadal a gennaio, ha saltato l'inizio della stagione europea su terra battuta, poiché ha dovuto saltare gli eventi di Monte Carlo, Madrid e Roma per recuperare la sua forma fisica.

L'All England Lawn Tennis Club (AELTC) ha impedito ai giocatori dei due Paesi di partecipare a Wimbledon di quest'anno in risposta a quella che la Russia definisce "operazione militare speciale" in Ucraina. La Bielorussia è stata un'area di sosta fondamentale per l'invasione.

L'AELTC ha dichiarato di aver preso la decisione in seguito a discussioni con il governo britannico.

Il campione degli US Open Medvedev ha dichiarato di sperare che l'AELTC possa fare un'inversione di rotta tardiva sulla sua decisione.

"Non so se questa decisione sia al 100% e sia finita (per me)", ha detto.

"Se potrò giocare, sarò felice di giocare a Wimbledon. Amo questo torneo. Se non potrò giocare - beh, cercherò di giocare altri tornei e di prepararmi bene per il prossimo anno, se avrò la possibilità di giocare".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com