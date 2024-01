Daniil Medvedev affronterà Rafael Nadal nella finale degli Australian Open dopo aver battuto Stefanos Tsitsipas

Il russo era uno dei favoriti del torneo dopo la vittoria agli US Open dello scorso anno e ha dimostrato ancora una volta le sue credenziali sconfiggendo il suo avversario greco in quattro set - 7-6 (5-7) 4-6 6-4 6-1.

Medvedev è stato spesso un personaggio divisivo nel tour e il meglio e il peggio di lui sono stati mostrati ancora una volta in semifinale.

È stato ammonito per oscenità visibile dopo aver lanciato una filippica verso l'arbitro di sedia durante il secondo set, che sembra aver messo i tifosi contro di lui.

Il russo sembrava arrabbiato con il padre di Tsitsipas che, a suo dire, stava facendo da allenatore dal pubblico tra un punto e l'altro - cosa vietata - ed era frustrato dal fatto che l'arbitro non se ne fosse accorto.

"Come puoi essere così cattivo nella semifinale di un grande slam? Guardami! Sto parlando con te", ha urlato Medvedev all'arbitro Jaume Campistol, dopo avergli chiesto se fosse "stupido".

A Tsitsipas è stata poi comminata una violazione del codice dopo che l'arbitro ha notato il padre che allenava dagli spalti.

Non è la prima volta che questi due giocatori scatenano reazioni rabbiose l'uno con l'altro, ma l'ultimo episodio sembra aver messo momentaneamente fuori gioco il campione degli US Open.

Il venticinquenne si è però ripreso rapidamente, vincendo il terzo set e portandosi via la partita dopo una prestazione devastante nel quarto set.

Il pubblico ha reagito in sordina quando Medvedev ha messo a segno un vincente sul match point, ma il numero 2 del mondo è abituato a fare la parte del cattivo.

"Ad essere onesti, non credo che le emozioni negative mi abbiano aiutato molto", ha detto dopo la partita, tra gli applausi del pubblico.

"Molte volte perdo un match per questo motivo, perché perdi la concentrazione e perdi troppe energie. Quindi, appena l'ho fatto, ho pensato che fosse un grosso errore. Sono felice di essere riuscito a riconcentrarmi".

"Il match è abbastanza importante, credo, quindi ho cercato di fare del mio meglio e sono felice che abbia funzionato".

Giocherò contro una delle più grandi".

Dopo essere stato considerato per anni come la nuova generazione, questo torneo ricorda che Medvedev è ora una delle maggiori minacce del Tour ATP e ha dimostrato di avere le carte in regola per vincere i grandi slam.

La vittoria alle ATP Tour Finals del 2020 è stata apparentemente il momento di svolta per il russo, che è diventato il primo giocatore a sconfiggere il n. 1, il n. 2 e il n. 3 del mondo durante la vittoria del torneo di fine stagione.

Poi, agli US Open del 2021, ha sfidato i pronostici per impedire a Novak Djokovic di vincere il 21° titolo del Grande Slam della sua carriera.

Ora ha l'opportunità di impedire a un altro uomo di battere il record di titoli del Grande Slam maschile di tutti i tempi, dato che Nadal vuole vincere il suo 21°.

"Giocherò contro uno dei più grandi e, cosa curiosa, si tratta di uno che punta al 21° slam", ha dichiarato Medvedev, che si appresta a vincere il suo secondo titolo consecutivo del Grande Slam.

"Credo che l'ultima volta Rafa stesse guardando [la finale degli US Open] e non so per chi tifasse. Penso che anche Novak lo guarderà tra due giorni.

"Sono pronto, so che Rafa è un giocatore molto forte e devo dare il meglio di me per cercare di vincere questo match".

Fonte: edition.cnn.com