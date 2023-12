Danielle Collins: L'americana raggiunge la prima finale del Grande Slam con la vittoria su Iga Swiatek agli Australian Open

La ventottenne Collins ha superato la settima testa di serie per 6-4 6-1 e incontrerà la n. 1 del mondo Ash Barty nella finale del singolare femminile di sabato al Melbourne Park.

La 27esima testa di serie è il coronamento di una straordinaria storia di rimonta per la Collins.

Nell'aprile dell'anno scorso, l'americana si era sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza per l'endometriosi - una patologia in cui il tessuto che riveste l'utero cresce al di fuori di esso - e aveva subito un infortunio all'addome durante gli Open di Francia.

La floridiana è sempre stata sincera riguardo ai suoi problemi di salute e afferma che il dolore causato dall'endometriosi è stato uno dei peggiori che abbia mai provato.

"Se non mi fossi operata, non avrei potuto continuare a vivere la mia vita in quel modo", ha dichiarato la Collins al sito web della WTA nell'agosto dello scorso anno, aggiungendo di soffrire molto soprattutto durante il ciclo mestruale.

"L'agonia che ho provato a causa dei cicli mestruali e dell'endometriosi è una delle peggiori che abbia mai provato".

La Collins ha riconosciuto al chirurgo il merito di averle salvato la carriera e ora sta giocando il miglior tennis della sua vita da quando è esplosa sulla scena con una semifinale a Melbourne nel 2019.

L'americana punta al primo titolo del Grande Slam, mentre la sua avversaria Ash Barty spera di diventare la prima campionessa di casa degli Australian Open in 44 anni.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com