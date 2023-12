Danielle Collins: La stella del tennis statunitense raggiunge le semifinali degli Australian Open dopo un intervento chirurgico che le ha cambiato la vita

Ad aprile, l'americana è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza per l'endometriosi e ha subito un infortunio all'addome agli Open di Francia.

Nel 2022 la 28enne è appena entrata in semifinale agli Australian Open dopo aver battuto mercoledì la francese Alize Cornet per 7-5 6-1.

"È una sensazione incredibile. Penso che, soprattutto dopo alcune sfide di salute che ho avuto, essere in grado di tornare a questo livello e di competere nel modo in cui lo sono stata, essere in grado di essere così fisica come lo sono stata, è stato così gratificante", ha detto Collins dopo la vittoria nei quarti di finale.

La floridiana è sempre stata sincera riguardo alle sue difficoltà di salute e dice che il dolore dovuto all'endometriosi - una condizione in cui il tessuto che riveste l'utero cresce al di fuori di esso - è stato uno dei peggiori che abbia mai provato.

"Sono arrivata al punto in cui non potevo più farne a meno", ha dichiarato al sito web della WTA nell'agosto dello scorso anno, aggiungendo che provava un dolore estremo soprattutto durante i cicli mestruali.

"Se non mi fossi operata, non avrei potuto continuare a vivere la mia vita in quel modo. L'agonia che ho provato a causa dei cicli mestruali e dell'endometriosi è uno dei peggiori dolori che abbia mai provato".

Semifinale

La Collins attribuisce al chirurgo il merito di averle salvato la carriera e ora sta giocando il miglior tennis della sua vita da quando è esplosa sulla scena con una semifinale a Melbourne nel 2019.

La sua prestazione contro la Cornet ha dimostrato che la Collins è una forza da tenere in considerazione in questa competizione.

È stata in forma dominante dalla linea di fondo e ha dimostrato di avere l'energia necessaria per competere nel caldo afoso australiano, superando il secondo set in soli 30 minuti.

La numero 30 del mondo dovrà ora affrontare un'altra difficile sfida contro la settima testa di serie Iga Swiatek, giovedì, per un posto in quella che sarebbe la sua prima finale di un Grande Slam.

