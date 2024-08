- Daniela Klette nega il tentato omicidio e accusa i media di incitamento

L'ex terrorista della RAF Daniela Klette nega i tentativi di omicidio. Lo riferisce la "Süddeutsche Zeitung" citando una dichiarazione della sospetta in custodia a Vechta, Bassa Sassonia. Il legale di Klette ha confermato questo all'agenzia di stampa tedesca.

Nella sua dichiarazione, Klette parla di "denuncia di stato" e "harassment dei media" contro di lei e i suoi ex compagni della RAF Burkhard Garweg e Ernst-Volker Staub. Dal 2015, la procura di Verden sta indagando sui tre per tentato omicidio e tentato e consumato rapina aggravata in più casi. Klette è stata arrestata alla fine di febbraio di quest'anno nel suo appartamento a Berlino-Kreuzberg, dove aveva vissuto sotto un nome falso fino ad allora.

"La procura di Verden sta costruendo una storia in cui io, insieme a Volker Staub e Burkhard Garweg, che sono ancora ricercati con grande impegno e accompagnati da un brazen harassment dei media, saremmo stati una banda spietata", dice Klette. "26 anni dopo lo scioglimento della RAF, lo stato continua ad esacerbare e denunciare.Assertano che eravamo pronti a uccidere persone per denaro per sopravvivere all'illegalità. Per le persone della storia della sinistra rivoluzionaria nella RFT, questa opzione non sarebbe mai stata un'opzione."

Daniela Klette apparteneva alla 3ª generazione della RAF

La procura accusa Klette, secondo il rapporto, di aver portato un lanciarazzi durante una delle rapine. Inoltre, tutti e tre i sospetti erano pronti ad accettare vittime. Klette scrive, however, "Al contrario: La lotta per la liberazione è proprio per un mondo senza avidità di denaro, libero dallo sfruttamento e da qualsiasi forma di oppressione."

Ci sono anche mandati di arresto contro Klette, Staub e Garweg per il sospetto coinvolgimento in attentati terroristici. Appartenevano alla cosiddetta terza generazione dell'estremista di sinistra Frazione dell'Esercito Rosso (RAF). Nel 1998, la RAF, che aveva ucciso più di 30 persone, si è dichiarata sciolta. Il legale di Klette ha annunciato mercoledì che l'indictment contro la 65enne sarebbe stato presentato in autunno, con il tribunale regionale di Verden responsabile per il processo.

