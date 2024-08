Daniela Katzenberger sta pensando di apparire in Playboy.

Daniela Katzenberger ha ripetutamente rifiutato le offerte di "Playboy" negli ultimi anni, ma ora sta dando speranza ai suoi fan. Potrebbe finalmente accadere quest'autunno 2026, quando compirà 40 anni e si sentirà pronta per posare per la rivista.

Nuda e fiera: Daniela Katzenberger vuole posare per "Playboy" dopo i 40 anni. "Voglio fare 'Playboy' a 40. Ho sempre detto di no prima, ma a 40 lo farò," ha detto la 37enne a "TV Digital" in un'intervista. "Innanzitutto, perché i 40 sono un'età difficile per le donne. Molte sono vicine alla menopausa e pensano che tutto sarà orribile."

E in secondo luogo: "Perché la mia carriera è iniziata con il desiderio di fare 'Playboy' e non ci sono riuscita. Ma dal momento che sono stata di successo, il 'Playboy' tedesco mi chiede ogni anno da 15 anni. A 40 anni, dirò di sì!" Il suo 40° compleanno è in ottobre 2026. I nuovi episodi del suo reality show "Daniela Katzenberger" andranno in onda su Vox a partire dal 6 settembre.

Tuttavia, la nativa di Ludwigshafen è anche chiara su cosa non farà mai: andare nella giungla di RTL. Suo suocero Costa Cordalis ha vinto la prima stagione dello show e suo marito Lucas Cordalis ha partecipato nel 2023. "RTL potrebbe offrirmi qualsiasi somma di denaro, non lo farei mai. Perché quando ho fame, divento una diva. E non vorrei mettere nessuno in quella situazione," ha detto.

Questa volta, Katzenberger vuole mostrare aspetti più seri di sé in TV: "Come cose legate ai social media. Alcune cose sono lontane dal essere divertenti, pensate solo ai commenti odiosi. Ho sempre voluto parlare di quello - perché la maggior parte delle persone pensa che 'Katzenberger' non abbia problemi a causa della sua fama e dei suoi soldi."

Ora vede la sua decisione passata di farsi tatuare le sopracciglia come un errore giovanile: "C'erano cose che erano brutte - come farsi tatuare le sopracciglia sulla fronte. Ma anche se era brutto, è stato anche buono alla fine - un errore cattivo-buono. E questo è vero per tutto: se ho commesso errori, sono sempre stati buoni per qualcosa."

Vox ha reso Daniela Katzenberger una star della TV. Nel 2015, la bionda cult ha cambiato i suoi reality show per RTLZWEI. Con la nuova stagione, sta ora tornando alla sua vecchia rete.

