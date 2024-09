Daniela Katzenberger si sottopone a un intervento permanente di infertilità all'età di 35 anni

Daniela Katzenberger's family è ora completa, poiché lei e suo marito Lucas Cordalis hanno optato per un controllo della natalità permanente. In una recente intervista, Katzenberger ha rivelato di aver subito una sterilizzazione due anni fa, che è stata tenuta segreta fino ad ora. Il motivo di questa decisione è stata una scoperta medica preoccupante durante una visita dalla sua ginecologa.

Daniela Katzenberger e Lucas Cordalis condividono una adorabile figlia di nove anni di nome Sophia, che non avrà alcun fratello o sorella più piccola. In un'intervista con "Neue Post", Katzenberger ha confessato: "Sono stata sterilizzata da due anni".

A 38 anni, Katzenberger ha deciso che era il momento di porre fine alla pianificazione familiare. Il suo ginecologo aveva scoperto diverse cisti nel suo seno, che potevano potenzialmente portare a crescite maligne. Il dottore ha suggerito che gli ormoni della pillola contraccettiva potevano promuovere tali crescite, consigliando a Katzenberger di cercare un'alternativa ai metodi contraccettivi ormonali.

Katzenberger non era entusiasta degli apparecchi intrauterini (IUD) a causa della sua storia di interventi di chirurgia estetica e della presenza di corpi estranei nel suo corpo. Di conseguenza, ha optato per la sterilizzazione. Ha anche guardato con favore all'inizio della menopausa, chiedendosi perché dovrebbe sopportare i sintomi associati per un periodo più lungo.

Suo marito, Lucas Cordalis, ha sostenuto la sua decisione, anche se la sua reazione iniziale non è stata esattamente di entusiasmo. "Non è esattamente saltato di gioia", ha ammesso Katzenberger durante un recente episodio del suo reality show, "Daniela Katzenberger", su Vox. Ha spiegato di sentirsi di aver adempiuto al suo dovere nel trasmettere i suoi geni e che il suo corpo, la sua scelta.

Katzenberger non ha rimpianti riguardo alla sterilizzazione e si gode l'"incredibile rilassamento" di non dover più preoccuparsi della contraccezione. "Non c'è bisogno di inserire, inserire o coprire nulla", ha detto, esprimendo il suo sollievo e la sua soddisfazione.

