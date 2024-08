- Daniela Katzenberger ha sofferto con sua figlia.

Reality Star Daniela Katzenberger sta vivendo un conflitto generazionale unico con sua figlia Sophia - l'8enne non sopporta più il colore preferito della madre. "Il mio peggior incubo si è avverato, Sophia odia il rosa", dice la 37enne nei nuovi episodi della soap reality "Daniela Katzenberger", in onda su Vox dal 6 settembre.

"Prima avevo una Principessa Lillifee. Ora è Eminem. Sta spezzando il mio cuore rosa!", si chiede Katzenberger se non abbia esagerato con il rosa: "A volte penso di aver esagerato con il rosa, ora è odio".

Nativa di Ludwigshafen, Katzenberger parla anche della sua nuova ambizione in un'intervista a Vox: "Qualcosa che i telespettatori potrebbero non sapere di me, ora mi piace lo sport, haha! Dopo aver lottato a lungo con il mio lato pigro e aver dovuto sopportare copertine di riviste che mi definivano grassa, finalmente sono riuscita a creare una routine".

"Voglio solo essere normale"

Vive con il marito Lucas e la figlia come "una famiglia normale", dice. "Forse con un po' di status di celebrità, haha. Ma facciamo le stesse cose delle altre famiglie. Portiamo Sophia a scuola, mi assicuro di fare il bucato di Lucas e andiamo a lavoro. Potrebbero sembrare un po' diversi, ma voglio solo essere normale".

Vox ha lanciato la carriera televisiva di Daniela Katzenberger. Ricorda con affetto quel periodo: "Certo, il mio viaggio a Los Angeles per posare per Playboy è stato un highlight - potresti vedermi lì di recente, ma dovrai guardare il documentario per scoprirlo. All'epoca si parlava molto delle mie sopracciglia tatuate, e ora non posso fare a meno di riderci su".

Nel 2015, la bionda cult ha cambiato i suoi reality show per RTLzwei. Con la nuova stagione, Katzenberger torna alla sua rete originale.

