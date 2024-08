Daniela Katzenberger e' stressata con sua figlia.

Da 15 anni, Daniela Katzenberger è sotto i riflettori della TV reality. A settembre tornerà su Vox con una nuova soap. Prima di allora, ci offre uno sneak peek della sua vita familiare attuale con il marito Lucas Cordalis e la figlia Sophia, che purtroppo non è più una "Principessa Lillifee".

Daniela Katzenberger si trova in un conflitto generazionale unico con sua figlia Sophia. L'ottenne non sopporta più il colore preferito di sua madre. "Il mio peggior incubo si è avverato, Sophia odia il rosa", dice "La Gatta" nei nuovi episodi della soap reality "Daniela Katzenberger", che tornerà su Vox il 6 settembre.

"I avevo una Principessa Lillifee. Ora è Eminem. Sta spezzando il mio cuore rosa!" aggiunge la 37enne. Si incolpa: "A volte penso di aver esagerato con il rosa, ora è odio".

La nativa di Ludwigshafen parla anche della sua nuova ambizione nell'intervista di Vox: "Cosa che i telespettatori non hanno visto molto da me, ora faccio sport! Dopo aver cercato di conquistare il mio lato maiale per tanto tempo e aver dovuto sopportare copertine di riviste che mi hanno sempre ritratta grassa, finalmente sono riuscita a creare una routine".

"Una famiglia normale"

"Viviamo come una famiglia normale, con un po' di status di celebrità, haha. Ma facciamo le stesse cose nella vita di tutti i giorni delle altre famiglie. Portiamo Sophia a scuola, mi assicuro di piegare la montagna di bucato di Lucas e andiamo a lavorare. Potrebbero sembrare un po' diversi dagli altri lavori, ma mi piace essere normale anch'io".

Vox ha reso Daniela Katzenberger una star della TV nel 2009. Ricorda ancora quel periodo con affetto: "Certo, il mio viaggio a Los Angeles per entrare nel 'Playboy' è stato un highlight - potresti avermi vista di recente, ma dovrai guardare il docu per scoprire. La gente parlava anche molto delle mie sopracciglia tatuate, di cui ora posso solo ridere".

Nel 2015, la bionda cult ha cambiato i suoi reality show per RTLZWEI. Con la nuova stagione, sta ora tornando alla sua rete originale.

Il viaggio di Daniela Katzenberger nella televisione reality ha spesso confuso i confini tra la sua vita personale e professionale.

