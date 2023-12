Notizie salienti

Daniel Ricciardo: Red Bull pronta alla carica in Formula Uno nel 2018

Daniel Ricciardo è convinto che la Red Bull abbia la migliore formazione della Formula 1

L'australiano è convinto di poter competere per il campionato del mondo

Con l'apertura della stagione a Melbourne alle porte, l'australiano è seduto in un simulatore di gara Red Bull, progettato per imitare l'ambiente della giornata di gara, per limare i difetti del nuovo design della vettura.

Rispetto alla versione della scorsa stagione, il design del 2018 è una "evoluzione" di quello del 2017, spiega Ricciardo nella sede della Red Bull a Milton Keynes.

"La differenza più grande sarà dal punto di vista visivo, dal punto di vista dei tifosi", ha detto. C'è l'halo, la pinna di squalo che è stata ridotta, lo spoiler posteriore dell'auto, tutta la carrozzeria è diminuita".

"Ci sono un sacco di cose, non le capisco nemmeno tutte... probabilmente nemmeno la metà", ride Ricciardo.

L'halo - una struttura in titanio progettata per proteggere la testa dei piloti dai detriti volanti - ha diviso le opinioni in vista della sua introduzione in F1 nel 2018.

Nonostante la sua struttura appaia particolarmente ingombrante dall'esterno, Ricciardo insiste che la nuova barriera di sicurezza si nota appena dall'interno dell'abitacolo.

"Ci ho già fatto qualche giro e onestamente me ne dimentico quasi subito", ha dichiarato.

"Anche se è una struttura così grande, perché si guarda sempre in avanti e alla curva, in un certo senso ci si vede attraverso. Quindi non ti accorgi nemmeno che c'è".

Nei test condotti dalla FIA (Federation Internationale de l'Automobile), è emerso che l'halo è in grado di prevenire il 17% dei piccoli oggetti puntati alla testa del pilota.

Ricciardo, tuttavia, tiene a sottolineare che questa maggiore protezione non porterà i piloti a correre più rischi in pista.

"Per quanto riguarda l'approccio alle gare o i rischi che si corrono, non cambia nulla", insiste.

"Se colpiamo il muro, questo non lo rende più morbido, ma serve solo a evitare un potenziale incidente con un oggetto volante, una ruota o un'ala di un'auto che ci precede.

Se l'oggetto viene verso di noi, l'halo lo protegge".

Gran Premio di casa

Con il Gran Premio d'Australia che apre la stagione a poco più di una settimana di distanza, l'attenzione di Ricciardo è concentrata sul tentativo di ottenere il primo podio nella gara di casa.

Da quando si è unito alla Red Bull nel 2014, il 28enne ha ottenuto solo un quarto posto nel 2016 e l'anno scorso non è riuscito nemmeno a finire la gara.

Ricciardo ammette apertamente che le partenze forti della stagione non sono state il forte della Red Bull da quando è arrivato, cosa che attribuisce al fatto che la squadra era più preparata per i test precampionato a Barcellona.

L'unica volta che Ricciardo ha avuto una buona partenza, arrivando secondo all'apertura della stagione 2014 a Melbourne, è stato successivamente squalificato dopo che la sua auto è stata trovata in violazione delle norme sul carburante.

La squalifica significa che un australiano non è ancora salito sul podio di questa gara da quando è entrata a far parte del campionato mondiale di F1 nel 1985.

"Sono tranquillamente convinto che in questa stagione partiremo molto più forte rispetto alle stagioni precedenti", ha dichiarato Ricciardo.

Quest'anno abbiamo presentato la macchina prima, il team è stato un po' più proattivo nel preparare la vettura".

"Non siamo stati troppo avidi o troppo sicuri di noi stessi portandola a Barcellona (per i test) all'ultimo minuto e aspettandoci che andasse bene, cosa che normalmente non accade".

Insieme al ventenne Max Verstappen, Ricciardo ritiene che la Red Bull "abbia assolutamente la formazione più forte" per la stagione 2018.

Tale è la sua fiducia, Ricciardo è convinto che la sua squadra abbia ora la potenza di fuoco per inseguire i due piloti leader dello scorso anno, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel.

"Abbiamo imparato dal passato e ora vogliamo andare avanti e fare molto, molto bene e sfidare le auto rosse e argento", ha dichiarato.

"Mi piace lo schieramento che abbiamo, mi piace Max come compagno di squadra, mi piace la sua intensità e ovviamente ha un livello di abilità estremamente alto. Penso che siamo adatti a competere l'uno con l'altro".

Spesso trovato a passeggiare nel paddock durante i weekend di gara, con gli occhiali da sole e un sorriso da Stregatto sul viso, Ricciardo non sembra un uomo che sente la pressione.

È facile immaginare che la pressione delle aspettative peserà sulle spalle di Ricciardo in vista di quella che sarà la quinta gara di casa della sua carriera.

Ma Ricciardo ha solo cose positive da dire su quello che ritiene essere uno dei più grandi weekend del circuito.

"Melbourne è un modo pazzesco di iniziare la stagione", dice sorridendo.

"Per me in particolare, perché sono l'unico australiano attualmente sulla griglia di partenza, quindi c'è il clamore, l'attenzione della prima gara e poi raddoppia perché naturalmente ho più persone interessate a me in Australia: è pazzesco".

Ricciardo sembra essere entusiasta della sfida.

