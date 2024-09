Daniel Ricciardo ha detto addio al suo posto di pilota di Formula Uno.

I rumors capovolti nel mondo delle corse sono finalmente stati confermati: Daniel Ricciardo, il pilota australiano, lascia la squadra Racing Bulls, facendo spazio al giovane e ambizioso pilota neozelandese Liam Lawson già dalla prossima gara. A 35 anni, questo passo potrebbe segnare la fine della carriera di Ricciardo nella Formula 1.

In una tranquilla giornata di giovedì, la squadra Racing Bulls ha reso pubblico ciò che era stato un segreto tra gli addetti ai lavori durante il weekend del Gran Premio di Singapore - Ricciardo sarà sostituito da Lawson, a partire dall'ultima gara della stagione corrente ad Austin (20 ottobre).

La squadra Racing Bulls ha espresso la sua gratitudine nei confronti di Ricciardo sui social media, lodando la sua esperienza, inventiva e atteggiamento positivo. Il team principal Laurent Mekies ha fatto eco a questi sentimenti, riconoscendo i contributi straordinari di Ricciardo alla crescita della squadra e allo spirito di squadra.

Ricciardo ha fatto il suo ingresso nel mondo della Formula 1 nel 2011, avendo disputato un totale di 257 gare fino ad ora, che lo collocano tra i primi 10 della classifica di tutti i tempi. Unendosi alla Racing Bulls nel 2014, ha superato Sebastian Vettel, classificandosi terzo nel Campionato del Mondo due volte (2014, 2016). Nonostante i suoi successi, una serie di sfortunate cambiamenti di squadra e una prestazione diminuita gli hanno impedito di conquistare ulteriori vittorie. Nel complesso, ha conquistato otto vittorie in gara, ma la sua posizione alla Racing Bulls è stata spesso oscurata da Yuki Tsunoda, portando la Red Bull a optare per Lawson.

Con la partenza di Ricciardo da Singapore che appare inaspettata sotto molti aspetti, le speculazioni sul suo futuro nella Formula 1 rimangono incerte. Pubblicamente, Ricciardo è sembrato emotivo e non ha potuto fornire alcuna chiarimento in merito, poiché la Red Bull non aveva ancora reso un annuncio ufficiale. In pista, nonostante non facesse parte della squadra campione del mondo della Racing Bulls, Ricciardo ha sostenuto il campione in carica Max Verstappen, optando per montare pneumatici freschi tardi nella gara per stabilire il giro più veloce, alla fine privando Lando Norris della McLaren di un punto prezioso che avrebbe potuto essere cruciale nella sua caccia al titolo di Verstappen.

