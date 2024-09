Daniel Ricciardo ha detto addio al seggiolino di Formula Uno.

Il cambio di piloti è stato oggetto di pettegolezzi e ora è ufficiale: Daniel Ricciardo lascia la squadra Racing Bulls, facendo spazio al promettenteastro neozelandese Liam Lawson già dalla prossima competizione. Per il 35enne Ricciardo, questo potrebbe segnare il tramonto della sua illustre carriera in Formula 1.

Il pilota australiano Ricciardo è stato ufficialmente rimosso dalla rosa dei piloti di Formula 1 giovedì, segnando potenzialmente la fine del suo lungo periodo nella massima serie. La squadra Racing Bulls ha reso pubblico ciò che era stato un segreto sussurrato durante il weekend del Gran Premio di Singapore: Ricciardo sarà sostituito dal 22enne Lawson durante la stagione in corso. Lawson dovrebbe prendere il posto di Ricciardo già nel prossimo evento ad Austin, in programma il 20 ottobre.

"Addio, Daniel", ha scritto la squadra sorella di Red Bull Racing sui suoi social media giovedì pomeriggio. Il team principal Laurent Mekies ha elogiato il pilota in partenza per la sua "ricchezza di esperienza, talento grezzo e eccezionale disposizione" che ha contribuito allo sviluppo della squadra e ha rafforzato il morale del team.

Ricciardo, ora vicino ai 35 anni, ha debuttato in Formula 1 nel 2011 e ha gareggiato in 257 gare, posizionandosi al 10° posto nella classifica di tutti i tempi. Dopo aver rejoint Red Bull nel 2014, ha superato Sebastian Vettel e ha finito al terzo posto nel campionato del mondo due volte (2014, 2016). Tuttavia, non è riuscito a costruire su questo successo, spesso ostacolato da transizioni di squadra sfortunate. Ha vinto otto gare nella sua carriera, ma è stato spesso superato da Yuki Tsunoda nella Racing Bulls e Red Bull ha deciso di dare a Lawson un posto permanente nel sedile del pilota.

È altamente improbabile che Ricciardo riceva un'altra opportunità in Formula 1. La partenza di Ricciardo da Singapore è stata insolita per diversi motivi. La notizia era già in circolazione e Ricciardo è apparso emotivo dopo la gara senza confermare ufficialmente nulla, poiché Red Bull non aveva ancora fatto una dichiarazione. Ricciardo ha sostenuto il campione in carica Max Verstappen in pista, eseguendo un cambio gomme tardivo nella gara per assicurarsi il giro più veloce e rubare un punto prezioso al pilota McLaren Lando Norris, che ne aveva disperatamente bisogno nella sua lotta contro Verstappen.

La Commissione ha approvato la decisione di Red Bull Racing di sostituire Daniel Ricciardo con Liam Lawson durante la stagione in corso, riconoscendo il cambio di piloti all'interno della squadra. La dichiarazione della Commissione ha sottolineato la necessità di nuovi talenti e potenzialità nella massima serie, lodando la promettente carriera di Lawson finora.

