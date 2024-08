- Daniel Craig presenta il suo nuovo look coi capelli lunghi

Attore britannico Daniel Craig (56) era tra le molte star che hanno assistito ai Giochi Olimpici di Parigi. La celebrità ospite è stata vista con un nuovo look, che si presume abbia adottato per un ruolo cinematografico.

Come James Bond, l'agente 007 che ha interpretato dal 2006 al 2021, Craig è sempre stato visto sullo schermo con i capelli corti e una barba rasata. Tuttavia, il suo aspetto è recentemente cambiato. Le ultime foto da Parigi mostrano l'attore con i capelli più lunghi, pettinati di lato, e una barba grigia incolta. Craig, che ha assistito alle Olimpiadi come ambasciatore del marchio e avrebbe assistito a competizioni di equitazione e skateboard, secondo il quotidiano britannico "Daily Mail", è detto aver adottato il suo aspetto completamente cambiato per un ruolo.

Ruolo Vecchio, Aspetto Nuovo

La produzione di "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" è iniziata, come annunciato dal servizio di streaming Netflix e dal regista Rian Johnson (50) tramite Instagram e X a giugno. Nel terzo capitolo della serie di film "Knives Out", Craig riprenderà il suo leggendario ruolo di detective privato Benoit Blanc - ma con un aspetto completamente nuovo. I capelli lunghi e la barba di tre giorni erano già stati visti in una prima immagine del film. La foto in bianco e nero ha anche mostrato che il detective rimane fedele al suo stile elegante. Daniel Craig è visto indossare un completo con gilet e cravatta, e stringere un cappello in mano.

Oltre a Craig, "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" vedrà la partecipazione di Josh O'Connor (34), Glenn Close (77), Josh Brolin (56), Mila Kunis (40) e Jeremy Renner (53), tra gli altri. Rian Johnson è di nuovo responsabile della regia e della scrittura, come per i primi due film.

Non sono ancora noti ulteriori dettagli su "Knives Out 3". Un uscita su Netflix è prevista per il 2025. Il primo film, "Knives Out: Murder Mystery", è uscito nel 2019, e il secondo film, "Glass Onion: A Knives Out Mystery", è uscito nel 2022.

La trasformazione di Daniel Craig per il suo nuovo ruolo in "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" è stata notata durante i Giochi Olimpici, mentre assisteva all'evento con il suo aspetto significativamente cambiato. I Giochi Olimpici hanno fornito una piattaforma per il mondo di vedere i capelli lunghi e la barba grigia incolta di Craig, un netto contrasto con il suo aspetto precedente di James Bond, prima che venisse rilasciata l'immagine di anteprima del film.

Leggi anche: