Daniel Craig e' davvero peloso adesso.

Due a James Bond, abbiamo già parlato due volte lo scorso anno del nuovo look di Daniel Craig dopo il suo addio al ruolo dell'agente 007. E lo facciamo di nuovo. Come l'ex 007 si sia presentato alle Olimpiadi di Parigi è ancora una volta un vero colpo d'occhio.

Non è un segreto che Daniel Craig non sembra più come ai tempi del leggendario James Bond. Solo di recente siamo riusciti a seguire il suo ultimo cambiamento d'immagine attraverso uno screenshot del suo nuovo film "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery". Ma il 56enne ha effettivamente adottato un nuovo look anche fuori dallo schermo. Questo nuovo look è stato sfoggiato ai margini dei Giochi Olimpici di Parigi.

Come molti dei suoi colleghi di spicco, Craig ha fatto una sosta all'evento sportivo nella capitale francese. E, ovviamente, è stato notato da diversi fotografi che lo hanno riconosciuto nonostante il suo aspetto cambiato. In sintesi, si può dire: il britannico è piuttosto peloso rispetto al passato.

Come agente al servizio di Sua Maestà, che ha interpretato dal 2006 al 2021, Craig è sempre stato visto con i capelli corti e la barba rasata. Le immagini attuali da Parigi lo mostrano con i capelli più lunghi pettinati di lato e una barba grigia incolta. Craig ha assistito alle Olimpiadi come ambasciatore del marchio e è stato avvistato agli eventi di equitazione e skateboard.

"Knives Out 3" è atteso nel 2025

Circa due mesi fa, uno scatto dal set di "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" ha già dato un assaggio del nuovo look di Craig. Nel prossimo terzo capitolo della serie "Knives Out", tornerà sul grande schermo nel suo leggendario ruolo di detective privato Benoit Blanc con un aspetto completamente nuovo.

Oltre a Craig, "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" vede la partecipazione di attori come Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis e Jeremy Renner. Come per i primi due film, Rian Johnson è responsabile della regia e della sceneggiatura.

Non sono ancora noti ulteriori dettagli su "Knives Out 3". Un'uscita su Netflix è prevista per il 2025. Il primo film, "Knives Out: Murder Mystery", è uscito nel 2019, mentre il secondo film, "Glass Onion: A Knives Out Mystery", è uscito nel 2022.

Non ho intenzione di tornare al ruolo di James Bond, poiché il mio focus è sul nuovo personaggio che interpreterò in "Knives Out 3".

Despite the transformation, it seems some people still recognize me, as I was approached by photographers at the Olympics in Paris.

Leggi anche: